Jakirović o žestokim neredima u Splitu: Trčali smo preko 35 km/h. Skoro mi je otišla zadnja loža

U finalu 33. izdanja hrvatskog nogometnog Kupa igrat će Dinamo i Rijeka. Ove godine finale se igra na dvije utakmice, prva je 15. svibnja u Zagrebu, a uzvrat je na Dan državnosti, 30. svibnja na Rujevici. Dinamo je na Poljudu pobijedio Hajduk sa 1-0 golom Sandra Kulenovića u 15. minuti, dok je Rijeka u prvom polufinalnom ogledu na stadionu u Kranjčevićevoj ulici identičnim rezultatom porazila Lokomotivu golom Ivana Smolčića u 70. minuti.

GALERIJA Pogledajte kako izgleda Poljud nakon divljanja Torcide

Za Dinamo će to biti 24. finale, a do sada je slavio rekordnih 16. puta. S druge strane Rijeka je izborila svoje deveto finale Kupa, a u dosadašnjih osam finala šest puta je slavila. Nakon što je Dinamo u subotu u ligaškom ogledu slavio sa 1-0, četiri dana kasnije dva najveća hrvatska kluba su ponovo na Poljudu odmjerili snage. Ovoga puta u polufinalu Kupa, a ishod je bio identičan. Bio je to čak šesti međusobni derbi Hajduka i Dinama ove sezone.

VEZANI ČLANCI:

- Danas smo odigrali jako dobro, zasluženo smo ušli u finale. Prvo poluvrijeme je bilo na visokoj razinii propustili smo riješiti utakmicu. Lučić nam je obranio sve šanse koje smo imali. Znao sam na poluvremenu da će Hajduk još stisnuti, morali su riskirati. Nisu imali što izgubiti, a mi smo onda izgubili protočnost. Nismo im dozvolili velike prilike sve do zadnjeg napada i njihove grede - rekao je Jakirović i osvrnuo se na incidente na Poljudu:

- Da su nam mjerili brzinu trčanja bilo bi to preko 35 km/h, meni je skoro otišla zadnja loža. Neću to komentirati, nikome od nas ništa se nije dogodilo. I u subotu i danas, organizacija je bila savršena, svi su napravili svoj posao.