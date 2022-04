Iznimno olakšanje: Država osigurala 30 milijuna kuna za velike sportske manifestacije

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac donijela je odluku o sufinanciranju organizacije velikih sportskih manifestacija u 2022. godini kojom će se sufinancirati 15 velikih sportskih manifestacija, priopćeno je iz ministarstva.

Odluka je donesena temeljem provedenog Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2022. godini u ukupnom iznosu od 13.818.874 kuna.

- Za promociju Republike Hrvatske kroz sport osim uspjeha naših sportašica i sportaša iznimno je važno i održavanje velikih sportskih manifestacija. One osim promotivnog, imaju i značajan gospodarski učinak, a Hrvatska se kroz godine pokazala kao izvrstan organizator i domaćin najvećih svjetskih sportskih događaja. Iznimno mi je drago što ćemo i ove godine ugostiti europska i svjetska prvenstva, svjetske kupove, Grand Prix natjecanja te velike turnire u različitim sportovima. Uz manifestacije koje ćemo sufinancirati temeljem ovog Javnog poziva, ove godine sufinanciramo i Svjetsko prvenstvo u reliju koje počinje za manje od tjedan dana te Europsko prvenstvo u vaterpolu kojem će Split biti domaćin krajem kolovoza. U ovoj godini tako ćemo održavanje velikih sportskih manifestacija podržati u ukupnom iznosu od gotovo 30 milijuna kuna - poručila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Temeljem provedenog Javnog poziva Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će WACT Zagreb 2022.

- Boris Hanžeković memorijal i memorijal Ivana Ivančića, CRO Race, DOBRO World Cup Osijek 2022., Svjetsko prvenstvo u streljaštvu u gađanju glinenih golubova 2022., Europsko prvenstvo u boksu za seniore i seniorke do 22 godine, IJF Judo Grand Prix Zagreb 2022., Zlatnu europsku ligu u odbojci 2022. - Final four Zlatne Europske lige 2022., ATP turnir - Croatia Open Umag, Croatia tennis pro tournaments 2022., UWW Zagreb Open Grand Prix (hrvanje), FIM Croatian Speedway Grand Prix, Super United Croatian Grand Chess Tour, WTA Makarska Open hosted by Valamar, Lipik FIBA 3x3 Challenger 2022., te 26. Sportske igre mladih 2022.

Osim ovih manifestacija, Ministarstvo turizma i sporta u ovoj godini je sufinanciralo održavanje Svjetskog prvenstva u reliju (WRC) sa 7.5 milijuna kuna te sa 7.75 milijuna kuna Europsko prvenstvo u vaterpolu za koje je od 2020. godine ukupno izdvojeno 19 milijuna kuna - 2020. godine 5,6 milijuna, 2021. iznos od 5,6 milijuna, a ove godine 7,75 milijuna kuna.