Iznenađujuće zlato za Hrvatsku: U šoku sam, ispred svjetskog viceprvaka sam

Hrvatski gimnastičar Aurel Benović osvojio je zlato na Svjetskom kupu u Varni. U svom 4. finalu u karijeri prošlogodišnji viceprvak Europe osvojio je drugo zlato na turnirima iz serije svjetskih kupova. Nakon Mersina 2019. godine pozlatio je i parter u Varni, a u riznici medalja ima i broncu sa Svjetskog kupa u Koperu 2019. Zlato je osvojio i Tin Srbić u finalu vježbe na preči. Nakon ova dva zlata Hrvatska sada ima 32. pobjede na turnirima SK u muškoj sportskoj gimnastici te 37. ukupnu ako gledamo pobjede i muške i ženske reprezentacije.

Aurel je slavio s 14,950 bodova (startna ocjena 6,5) i iza sebe ostavio aktualnog dvostrukog viceprvaka svijeta i prošlogodišnjeg prvaka Europe, Izraelca Artema Dolgopjata (također 14,950 bodova, ali veća startna ocjena, 6,6). Brončani je bio Britanac Hayden Andrew Skinner s 14,600 bodova.

– Sretan sam i zadovoljan s odrađenom vježbom u finalu. Podigao sam svoj start za dvije desetinke i u dogovoru s trenerom Mađarevićem ispalo je onako kako smo očekivali. Još sam pod dojmom, pobijedio sam viceprvaka svijeta Artema Dolgopjata, koji je i putnik na Olimpijske igre i tamo će vjerojatno osvojiti jednu od medalja. On je jedan od najboljih parteraša na svijetu. U šoku sam – bile su prve Aurelove riječi nakon osvajanja zlata.

Njegova pobjeda savršena je najava Svjetskog kupa – DOBRO World Cupa u njegovu rodnom Osijeku, koji je na rasporedu od 10. do 13. lipnja.

– Osijek je pred vratima. Ja ću nastaviti trenirati jednako jako, potrudit ću se i u svom Osijeku ući u finale i boriti se za postolje kod kuće – najavio je Benović.

Tin Srbić je nakon zlata rekao:

- Napravio sam vježbu s visokom početnom ocjenom - 6.2. Zadovoljan sam jer sam imao problema s leđima. Drago mi je što sam na postolju bio s mojim prijateljem, Taljanom Macchinijem koji je zadnji put bio na postolju 2013. godije kada me je pobijedio na Igrama mladih. On je bio prvi, ja drugi - istaknuo je Srbić.

Ana Đerek osvojila je četvrto mjesto u finalu grede, te šesto u finalu vježbe na parteru. Splitska olimpijka je u Bugarskoj ostala korak do postolja.

– Iako često četvrto mjesto dolazi s pomiješanim emocijama, ja sam zadovoljna. Prije odlaska u dvoranu znala sam da bih bila zadovoljna odrađenom vježbom bez pada i to sam napravila. Ovo mi je, iskreno, prva vježba uz prozivanje, uz suce, da sam odradila bez pada ove godine. Sa svakom vježbom na gredi vidim pomak, a napravila sam pomak i po konačnoj ocjeni u odnosu na kvalifikacije. Vidim napredak i super mi je što sam opet u finalu imala najmanji odbitak, što je pokazatelj da stvarno vježbam čisto i da moja greda ide u pravom smjeru. To me veseli – rekla je Ana nakon finala.

Gimnastičarka splitskog kluba Marjan, koja je do Varne u karijeri skupila 19 finala na turnirima svjetskih kupova i pritom osvojila sedam medalja, nakon odlično odrađenog posla u Bugarskoj sada je na 21 finalu.