Iznenada preminuo poznati košarkaš (35) iz susjedstva. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje djece

Warren Legarie za VL

Prvi i posljednji Draženov menadžer: Stalno je ponavljao ime moje supruge, a onda sam doznao zašto

- Tijekom zagrijavanja primijetio sam da je nervozan pa sam ga pitao ima li kakav problem, a on je stalno u sebi ponavljao ime moje supruge da ga kod pozdrava nakon utakmice ne zaboravi i da ga ispravno izgovori. Kad sam mu rekao da bi se trebao usredotočiti na utakmicu, on je kazao da je i to jako važno. Tko to još radi? Samo Dražen Petrović.