Izbornik i danas pamti tragično Valentinovo '97.: Evo gdje gledati posljednju utakmicu Hrvatske

Rukometašice Hrvatske danas u Ljubljani (18 sati) igraju posljednju utakmicu na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. Igramo protiv Švedske, kojoj je utakmica izuzetno važna za plasman u polufinale. No, i naš stožer ima svoju računicu...

– Ne želimo napustiti turnir s još jednim porazom. Odmorile smo se tri dana i spremne smo za utakmicu u kojoj ćemo ostaviti srce na parketu. Ne zanimaju nas nikakve druge računice. Znam da smo razočarale svojim rezultatima, ali bilo je tu puno objektivnih teškoća – rekla je Dora Krsnik, koja ima nekoliko lijepih uspomena na prijašnje utakmice.

Ma kakva matematika

– Da, imam lijepu modricu ispod oka. Prvo je bila plava, sad je potamnjela. Ma, koga briga. Igram, nema problema – istaknula je Dora.

Danas će se odigrati sve tri utakmice u našoj skupini drugog kruga. Jedino je sigurno da je Norveška jedan polufinalist, a za drugo mjesto podjednake šanse imaju još Slovenija, Danska i Švedska. Slovenija će u polufinale ako pobijedi Mađarsku, ali Švedska u tom slučaju ne smije pobijediti Hrvatsku. Danska može u polufinale samo ako ne izgubi od Norveške, a ako izgubi, onda mora izgubiti Slovenija. I na kraju, Švedska može u polufinale ako pobijedi nas, a Danska ne smije pobijediti Norvešku.

– Ne zamaramo se matematikom. Nama je golem motiv da turnir završimo pobjedom, da s osmijehom na licu odemo iz Ljubljane. Meni je ovo prvo veliko natjecanje i zadovoljna sam kako sam se prezentirala. Dobila sam dosta minuta u zadnjoj utakmici protiv Danse. Naravno, moram i mogu bolje. Moram malo bolje kontrolirati šut, ne smijem brzati i ići u šut kada vidim da je to nemoguća misija. Nadam se da mi ovo neće biti posljednje veliko natjecanje u dresu hrvatske reprezentacije – rekla je Katarina Pavlović.

Švedska je od 15. europskih prvenstava, računajući i ovo koje je upravo u tijeku, propustila samo dva. I to u nizu 1998. i 2000. godine. Do sada je osvojila dvije medalje. Srebro 2010. godine, kad je u finalu poražena od Norveške, i broncu na prvenstvu 2014. godine koje su zajednički organizirale Hrvatska i Mađarska. Tada su u borbi za 3. mjesto bile bolje od Crne Gore.

– Kada pogledamo roster Švedske, mogu samo ustanoviti da je riječ o izuzetno kvalitetnoj reprezentaciji. Pogleda li se lista strijelaca, jasno se uočava činjenica da najveća snaga Švedske leži na krilima. Desno je neuništiva Nathalie Hagman, kojoj je ovo već peto europsko prvenstvo. U prosjeku daje 5,5 pogodaka po utakmici. Lijevo je pak Elin Hansson. Od vanjskih igračica ovoga trenutka najbolja je Jamina Roberts, suigračica naše Ane Debelić iz Vipers Kristiansanda. S 32 godine, ona je jedna od najiskusnijih u švedskoj reprezentaciji i igračica koja najčešće ima ovlasti da završava akcije u kritičnim trenucima. Bila je članica idealne ekipe Olimpijskih igara u Tokiju.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 12.11.2022.., Arena Stozice, Ljubljana, Slovenija - EHF Europsko prvenstvo za zene, drugi krug, skupina 1, Hrvatska - Danska. izbornik Hrvatske Nenad Sosataric Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

- Od vanjskih igračica vrijedi spomenuti mladu Tyru Axner. Ona je kći švedskog izbornika, rođena u Njemačkoj dok joj je otac igrao za Minden. Izuzetno važna igračica Švedske je kružna napadačica Lynn Blom. Podatak da je članica Györa najbolje svjedoči o njezinoj vrijednosti. Već je bila kadetska i juniorska svjetska prvakinja. Kao seniorka ima broncu s EP-a 2014. godine, a bila je i pobjednica Lige prvakinja. Igra, naravno, u oba pravca i teško je reći je li bolja u napadu ili obrani – analizirao je današnje suparnice izbornik Nenad Šoštarić, dodavši zanimljiv detalj.

Samo jedan poraz na EP-u

– Švedska na bližoj strani zna mijenjati dvije igračice. Na daljnjoj samo jednu i to Jenny Carlson (da bi joj izbornik sačuvao svježinu za napad) za Annu Lagerquist. Ona je rezervni pivot reprezentacije, ali pravi specijalist za obranu u najboljoj maniri švedske rukometne škole. Čvrsto, agresivno, stalno na granici isključenja.

Sa Švedskom smo puno puta igrali na europskim prvenstvima i puno smo uspješniji. Pobijedili smo ih na EP-ima 1994. (20:17), 1996. (29:28), 2006. (21:20) i 2008. (29:24), a izgubili smo samo jednom, 2014. godine (28:30). No, igrali smo s njima u kvalifikacijama za EP 1998. godine. U Virovitici je bilo 20:19 za nas, a Valentinovo 1997. godine posebno će pamtiti Nenad Šoštarić, koji je i tada bio izbornik Hrvatske.

– Te ću se utakmice sjećati dok sam živ. To je bila ključna utakmica za naš odlazak na europsko prvenstvo. Švedskoj bodovi ništa nisu značili. Bili smo bolji, ali našoj pobjedi ispriječili su se suci. To je bila jedna od najgorih sudačkih krađa koje sam doživio. Izgubili smo na kraju s pet razlike i to Valentinovo bilo je pogubno – rekao je izbornik Šoštarić.

Susret možete pratiti na programu RTL 2 televizije.

