Izbornik Belgije komentirao Hrvatsku: Svi protivnici su jaki, ali nju jako dobro poznajemo

Imali smo težak ždrijeb, kazao je izbornik belgijske nogometne reprezentacije Roberto Martinez nakon što je "ples kuglica" njegovu momčad smjestio u skupinu s Hrvatskom, Marokom i Kanadom na Svjetskom prvenstvu 2022.

- Težak je ždrijeb iz raznih razloga, međutim očekuju nas fantastične utakmice kojima se treba radovati - kazao je Martinez na Twitteru belgijskog saveza.

- Maroko ima mnogo igrača vezanih za Belgiju, Kanada je imala dobru kvalifikacijsku kampanju, a tu je i Hrvatska koju dobro poznajemo sa Svjetskog prvenstva u Rusiji - dodao je španjolski stručnjak koji Crvene vragove vodi od kolovoza 2016.

First reaction by the national coach on our #FIFAWorldCup draw. 🗣 #DEVILTIME pic.twitter.com/7BrRpGnfoT