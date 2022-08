Iz Simonovih akcija, Hezonja tricama donio teško izborenu pobjedu u Varšavi

Hrvatska je u Varšavi protiv Poljske izborila dvostruko važnu pobjedu (72:69). Osim što predstavlja početne bodove na startu predkvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025. godine, ona je injekcija samopouzdanja uoči skorog početka Eurobasketa.

U dvorani u kojoj se košarka dugo nije igrala (Torwar Arena), i u kojoj se češće održavaju borilačke priredbe, očekivala se velika borba između dviju reprezentacija koje se nije očekivalo vidjeti, tako nisko, u predkvalifikacijama za Prvenstvo Europe. Uostalom riječ je o petoj reprezentaciji sa Olimpijskih igara u Riju (2016.) i četvrtfinalistu posljednjeg Svjetskog prvenstva (2019.) i teška borba se i dogodila.

Otvorili su Poljaci jako poletno i defenzivno jako pa su naši u privh 75 sekundi izgubili tri lopte. A nakon što su promašili četiri otvorene trice, i nakon što je pričuvni centar domaćina Olejniczak zakucao za 15:6, hrvatski izbornik Damir Mulaomerović bio je prisiljen zatražiti minutu odmora. No, morao je i odmah vratiti u igru Zupca, jer je mladi centar Matković vrlo brzo zaradio dva prekršaja.

Nakon 11 skromnih koševa u prvoj, uslijedila je još siromašnija hrvatska četvrtina. Između 11. i 20. minute naši su zabili samo deset koševa pa su na veliki odmor otišli sa samo 21 košem. Ne sjećamo se kada je hrvatska reprezentacija odigrala tako neefikasno prvo poluvrijeme. Nakon deset promašenih otvorenih trica Hrvata, 12 sveukupno, i četiri slobodna bacanja (Zubac i Šarić po dva), Poljaci su u svlačionicu otišli s "plus 10" (31:21).

A da smo pogodili samo tri od tih 10 otvorenih trica (Smmith ih je promašio četiri), to bi još uvijek bio loš postotak ali bismo imali podnošljivih 30 koševa na kontu.

Nakon neupitne jezikove juhe, naši su na parket izašli odlučniji i defenzivno angažiraniji. Nakon što je u prvom poluvremenu, za svojih 16 minuta, zabio samo dva koša, Bogdanović je treću dionicu otvorio tricom pa dvicom a potom i s dva bacanja (nakon skoka u napadu) pa je Hrvatska uhvatila priključak. U prilici za izjednačenje, nakon ukradene lopte, Hezonja je bio u prilici zakucati za izjednačenje ali se poskliznuo što je, u polukontri, Slaughter kaznio tricom. U međuvremenu se pokretljivi centar Matković nije uspio sačuvati od prekršaja, nakupio ih je četiri, pa je morao vrlo brzo na klupu te su domaćini i dalje bili u prednosti.

Ipak, nakon nekoliko dobrih defenzivnih reakcija, dva zakucavanja Zupca i trice Bogdanovića na asistenciju Simona, Hrvatska u 29. minuti dolazi do svog prvog vodstva (45:44). Nakon Zupčeva polaganja u kontri i Simononova "flotera" (šuta iz kretanja) od ploče, na mali predah otišlo se s hrvatskom prednošću (49:47).

No, energični domaćini nisu posustajali pa su poveli tricom Ponitke (57:53) no onda je jako dobru rolu odigrao Simon. Osim što je zabijao (dvica i trica), Kruno je i asistirao Hezonji za njegovu prvu tricu a bio je i začetnik akcije u kojoj je Hezi zabio i drugu, rekli bismo prijelomnu tricu za "plus četiri" (68:64) minutu i pol prije kraja.

A u penal završnici naši izvođači bili su precizni (Zubac 2-2, Smith 2-2) i Hrvati su s parketa izašli pobjednički, sa zalogom za dobru atmosferu uoči nedjeljne utakmice sa Švicarskom u Opatiji ali i nadolazećeg Eurobasketa.

Najbolji strijelac u poljskim redovima bio je Ponitka (26), a za Hrvatsku koševe su postigli: Zubac 19, Boganović 16, Hezonja 10, Šarić 9, Simon 9, Smith 6 i Gnjidić 3