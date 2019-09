Iz Cibone poručuju: Cijela naša momčad vrijedi kao jedan igrač Zvezde ili Partizana

Ciboninim hodnicima još uvijek odzvanja slavlje od prošle sezone kada su osvojili prvenstvo Hrvatske protiv Cedevite. No, ta sezona je debelo iza njih pa su igrači i trener svjesni da će nova biti sasvim drugačija. A ona počinje već u petak kad u sklopu Superkupa ABA lige igraju protiv Budućnosti VOLI (20.30 sati) u Draženovu domu, dok domaće prvenstvo otvaraju u nedjelju protiv Osijeka.

- Prošla sezona je bila dobra, ali u sportu je tako da se odmah morate okrenuti dalje. Volio bih reći da su naši ciljevi osvajanje ABA lige, prvenstva i kupa, ali naravno da mi to nije cilj. Realan sam čovjek. Nama je važno da budemo na nekom svom maksimumu što se tiče igre. Rezultatski, za što će to biti dovoljno ne znam. Ovi igrači koji su tu, vjerujem u njih. Kao i prošle sezone možemo s timskim radom i zajedništvom doći do igre u kojoj ćemo cijelu sezonu igrati dobro, a da nemamo nekakvih padova - rekao je uvodno trener vukova Ivan Velić, a kapetan Marin Rozić je dodao:

- Sklopljen je tim takav kakav je, imali smo određene ideje, no neke nisu prošle. Ali imamo momčad koja će dobro izgledati i koja će igrati dobru košarku. Moći ćemo odgovoriti na sve probleme. Što se tiče nekih imperativa nitko nam nije postavio ništa. Krećemo svjesni naših financijskih mogućnosti i bit ćemo najbolji što možemo.

A dobro znamo da im financijske mogućnosti nisu velike...

- Ne znam koje su cifre, ali cijela naša momčad vrijedi kao jedan igrač Zvezde ili Partizana i to nije nikakva tajna. No, i lani je bilo tako pa smo uspjeli osvoji prvenstvo. Nitko nije ni sanjao da se možemo na kraju potući s Cedevitom, a napravili smo to bez novca. Nećemo se puno osvrtati na druge klubove, igrat ćemo svoju košarku i vidjeti gdje će nas to dovesti. Moram reći da smo prosjek godina smanjili i to nam je bio neki cilj u odnosu na prošlu sezonu. Hoću reći da se uspješnost neke sezone na mjeri samo rezultatima, nego i drugim stvarima. Primjerice, prošle sezone smo iz mrtvih vratili Markotu, uzeli smo Rogića koji je bio ponuđen svima, i od njega napravili ozbiljnog igrača...

Cibona će ove sezone u rosteru imati 15 igrača.

- Koristit ćemo i mlade igrače i sve u skladu s mogućnostima. Igra se trokružno i imat ćemo preko 70 utakmica. U ovakvim okolnostima gdje igramo i dvije utakmice u dva dana, moramo igrati s 15 igrača, a ne kao lani s 12. Moram reći kako će prvenstvena sezona biti puni izjednačenija, nema Cedevite, a puno tih igrača otišlo je u, pod navodnicima, manje klubove. Hrvatska liga će biti kompetitivnija i uzdizat će se.

Ono što je trenutačno možda i najveći problem zagrebačke momčadi jest raspored. Naime, moglo bi se dogoditi da će igrati tri utakmice u 24 sata.

- Volio bih da napravimo presedan i da to napravimo. Ako prođemo u polufinale, igramo navečer, a sutradan s Osijekom, pa navečer i moguće finale Superkupa. Pitanje je koliko je to dobro za košarku i igrače. Moram braniti svoje igrače da imaju uvijete kao i svi ostali. No, volio bih vidjeti mogu li oni to izdržati - kaže Velić koji je tako najavio početak nove košarkaške sezone.

Željko Vela, kao predstavnik marketinške agencije MYD, pak je najavio Superkup ABA lige, treći po redu, a koji se prvi puta igra u Zagrebu.

- Odradili smo s Cibonom puno posla u pripremi natjecanja. Učinili smo u odnosu na prije, neka poboljšanja. Klubovi su se pojačali i nadam se da će se nastaviti zanos oko Cibone, mislim na publiku i nadam se da će doći na utakmice. Razne teze i ideje mogu postojati o ABA ligi, ali nije sporno da se u širem krugu Zagreba i Hrvatske neće pronaći bolji klubovi. Bit će zanimljivo vidjeti novu Cibonu, ali i Cedevitu nakon spajanja s Olimpijom.

Utakmice počinju u četvrtak, polufinale je u subotu od 17 sati, a finale se igra u nedjelju od 20 sati. Osim domaćina Cibone, na turniru će još igrati Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita-Olimpija, Partizan, Sikst Primorska, FMP i Mega Beks