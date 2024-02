Ivo Karlović i službeno objavio kraj: Žao mi je što ću vas razočarati...

Hrvatski tenisač Ivo Karlović (44) već neko vrijeme ne igra tenis, a sada je i službeno objavio da odlazi u mirovinu. Svoju je odluku objavio na društvenoj mreži X.

"Nadam se da će vas ovaj post sve zateći dobrog raspoloženja i sa snažnim bekhendom!

Neki od vas su primijetili da je prošlo dosta vremena otkako sam igrao posljednji turnir i još uvijek me svakodnevno pitaju hoću li se i kada vratiti na turneju. Žao mi je što ću vas razočarati, ali ovim pismom želim to učiniti službenim i konačno objaviti svoje povlačenje.

Imao sam vrlo zadovoljavajuću, neobičnu i dugu karijeru koja dolazi iz iznimno skromnih početaka, posebno za tenisača. Hrvatska je bila sasvim drugačija zemlja 80-ih i 90-ih godina kada sam odrastao i jako sam ponosan na svoja postignuća i ono što sam uspio prevladati.

Dear fans and friends,



I hope this post finds you all in good spirits and with a strong backhand!



Some of you have noticed that it’s been a while since I played a tournament and still ask me on a daily basis if and when I’ll be returning to the tour. I’m sorry to disappoint,…