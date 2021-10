Ivica Zubac za večernji otkrio detalje sa svoje svadbe, ali i gdje je kupio obiteljsku kuću

Među onih 11 “čeličnih” koji nisu propustili nijednu od 72 utakmice osnovnog dijela sezone bila su i dvojica Hrvata – Bojan Bogdanović i Ivica Zubac. Dalje u NBA doigravanju, sa svojim LA Clippersima, dospio je 24-godišnji Zubac koji se, ne lezi vraže, ozlijedio u vrlo važnom trenutku pa nije igrao u petoj i šestoj utakmici finala Zapadne konferencije.

Stoga je, u predvečerje nove NBA sezone, naše prvo pitanje upućeno čitlučkom tornju (213 cm) bilo na temu njegova koljena.

– Sada je sve super. To nije bila toliko strašna ozljeda, istegnuo sam medijalne ligamente. Moglo je biti puno gore, recimo da mi puknu prednji križni ligamenti. Već nakon mjesec dana počeo sam lagano trenirati.

Može li se reći da je Ivica u karijeri imao sreće s ozljedama.

– Mogli bismo tako reći. Prije NBA lige imao sam neke ozljede, no od kada sam došao u NBA, sve je uglavnom dobro očito i zahvaljujući medicinskoj skrbi koju imamo. A ovdje se svaki dan radi na prevenciji, na jačanju svih tih mišića. Štoviše, svake sezone rade se analize za svakog igrača da se vidi gdje bi u koštano-mišićnom sustavu mogao nastati problem pa se to vježbama prevenira.

Prije no što će se ponovo zaputiti za Los Angeles, Ivica je trenirao u Domu košarke na Velesajmu.

– U početku sam radio individualno, a onda smo igrali pet na pet. Palo mi je na pamet da organiziramo igranje pet na pet pa sam se čuo s Bogdanovićem i Nurkićem oko toga i igrali smo nekih šest-sedam puta. Dolazili su i hrvatski igrači bez ugovora kao što su Krušlin, Rogić, Bundović, bilo bi nas i po petnaestak i bilo je korisno. Cedevita Junior doista ima najbolje uvjete u Zagrebu.

Kupili kuću u Los Angelesu

A to je njegov nesuđeni klub.

– Da, u tadašnjoj Cedeviti trenirao sam mjesec dana između igranja u Ciboni i odlaska u Megu. Stvarno sam bio zadovoljan svim uvjetima.

Kad već zbog preklapanja NBA i Fibina kalendara nije mogao igrati na splitskim kvalifikacijama za Olimpijske igre, planirao je ljeto tako da može zaigrati u Tokiju, ako se Hrvatska plasira.

– Unatoč ozljedi, vjerujem da bih igrao u Tokiju.

A tome je, u planiranju, podredio i jedan veliki privatni događaj.

– Da, i datum svadbe prilagođavao sam Olimpijskim igrama pa smo ga odredili za 27. kolovoza. Inače, vjenčati smo se planirali u ljeto 2020., no zbog pandemije koronavirusa i NBA završnice u balonu to smo morali odgoditi za godinu dana.

Svadbena svečanost održala se na Malom Lošinju. Kako je došlo do izbora baš te lokacije?

– Imali smo više opcija po cijeloj Hrvatskoj pri čemu nam nije bila toliko bitna lokacija koliko mogućnost da napravimo ugođaj da sve bude super. No nekako nam je u Malom Lošinju, gdje znamo neke ljude, i u tom sjajnom hotelu Bellevue bilo najlakše dogovoriti. Imali smo na koncu oko 180 svatova.

A bilo ih je i iz redova njegovih LA Clippersa.

– Trebalo ih je biti više, no na koncu je, jer su neki u posljednjih par dana otkazali, došao samo Patrick Paterson. No i ovako je ispalo super. Uostalom, kada ti dolaze Amerikanci, onda moraš s njima provoditi puno vremena, moraš im sve pokazati i onda bi nam bilo teže oko organizacije.

Ivica i supruga mu Kristina ponosni su vlasnici kuće u Veniceu, predgrađu Los Angelesa.

– Kuću smo kupili prije dvije godine i na jako dobroj lokaciji je u odnosu na trening centar Clippersa, treba mi 10 minuta vožnje.

Što da mu se dogodi “trade”? Što bi učinio da ga Clippersi razmijene s nekim drugim klubom, a to se u NBA ligi može dogoditi svakom osim megazvijezdama? Bi li prodao kuću?

– Nisam o tome razmišljao dosad, no tržište nekretnina ovdje je tako dinamično da nijedna odluka ne bi bila loša. A mogao bih kuću prodati i na njoj zaraditi, a mogao bih je zadržati i iznajmljivati. Uvijek je dobro imati kuću u Los Angelesu.

Za NBA igrače komfor dolazi i uz status cijepljenog. Liga to od igrača ne traži, jer se za to izborila Udruga NBA igrača, no treneri i njihov stručni stožer cijepiti se moraju.

– Premda sam prošlo ljeto prebolio COVID-19, ja sam se cijepio prvom prilikom da završim s tim kao temom. Onima koji nisu cijepljeni dosta je komplicirano putovati. Dosta su stroga pravila. Kada si na gostovanju, ne smiješ izaći iz hotela, moraš se voziti u drugom busu u odnosu na momčad, moraš sjediti na drugom kraju zrakoplova. Mi smo u klubu imali dosta medicinskih stručnjaka koji su nam držali predavanja. Objašnjavali su nam i proces proizvodnje cjepiva i većina nas je to prihvatila. I među nama je bilo onih koji su skeptični, no nakon svega smo sigurni da će sve biti dobro.

Ono što je NBA liga odlučila o necijepljenima jest da im neće biti plaćene utakmice koje zbog toga nisu odigrali, i to u onim saveznim državama koje to traže i od sportaša.

– Oni koji se ne bi cijepili gubili bi dosta novca, a svima nam je stalo do novca. Primjerice, ako ustraje u tome da se ne cijepi, Kyrie Irving ne bi mogao igrati domaće utakmice Netsa što bi skupo stajalo i njega, a u sportskom smislu i momčad. Jer, tu bi se onda pojavio i problem homogenosti, a kako da je trener stvori kada na vas kao jednog od vodećih igrača može računati tek svaku drugu utakmicu. Dakle, cijepljenje za nas igrače nije obvezno, no postoje pravila koja bi vam otežala svakodnevicu.

I dok cijepljenje nije obvezno, kontrole na doping i opijate jesu.

– Četiri puta godišnje testiramo se na opijate i dva puta na anaboličke steroide, hormon rasta i slična zabranjena sredstava. Sve je nasumično tako da nikad ne znaš kada se može dogoditi.

Testirat će se NBA igrači i dalje na marihuanu, ali se po dogovoru između NBA lige i Udruge NBA igrača tu ipak nešto promijenilo.

– Testiranje na marihuanu neće biti nasumično. To je ukinuto još u vrijeme završnice pretprošle sezone koja se odvijala u balonu i tako je i ostalo.

S Ivicom smo razgovarali dok se vozio prema zračnoj luci gdje ga je čekao čarter-let za Dallas.

– Za razliku od standardnih putnika, mi imamo taj komfor da se parkiramo pokraj piste i prehodamo do našeg zrakoplova. A riječ je o čarteru koji nam unajmljuje kompanija Delta koja tu uslugu nudi brojnim momčadima u američkim ekipnim sportovima. To su vrlo komforni zrakoplovi, posebno napravljeni, s puno većim sjedalima i znatno više prostora.

Što igrači obično rade na tim letovima koji znaju potrajati i po nekoliko sati?

– Neki gledaju serije, neki igraju igrice na svojim laptopima, jedni spavaju, drugi kartaju. Najčešće se igra neka američka kartaška igra koja nama u Europi nije poznata i za koju nisam ni čuo dok nisam došao u NBA ligu.

S obzirom na to da su u noći s petka na subotu Clippersi gostovali kod Dallasa, zanimalo nas je hoće li se Ivica susresti s Lukom Dončićem i izvan terena.

– S igračima s prostora bivše SFRJ pozdravim se prije utakmice, par sati prije susreta, dok se individualno zagrijavamo na terenu, a i nakon utakmice. Kada su u pitanju sunarodnjaci, Bogdanović, Šarić ili pak Šamanić, e tu vrijedi nepisano pravilo da se onaj koji vam dolazi u goste javi, a vi se onda, večer prije međusobne utakmice, potrudite da organizirate odlazak na večeru.

Možemo do NBA naslova

Svi spomenuti hrvatski NBA-jevci trebali bi biti u sastavu reprezentacije koja će u rujnu 2022. nastupiti na Eurobasketu. A Zubcu bi to bilo prvo veliko natjecanje u dresu s hrvatskim grbom.

– Jedva čekam. Nadao sam se tome i ovo ljeto no nije se dogodilo. Već dva ljeta nisam igrao u dresu reprezentacije. Vrijeme je da se svi okupimo i pronađemo način kako ostvariti što bolji rezultat.

Prije toga, Ivica će morati odigrati 82 utakmice osnovne NBA sezone plus doigravanje. Nadamo se da će ondje Clippersi i dospjeti, bez obzira na to što im prijeti neigranje prvog igrača Kawhija Leonarda cijelu sezonu.

– Bez obzira na to što kao kandidate za naslov spominju Jazz, Sunse, Lakerse, odnosno Netse, Buckse i Heat, ja držim da će se tu nešto i nas pitati. Nadamo se povratku Kawhija do doigravanja.