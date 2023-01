Ivica Ivušić napustio Osijek! Ovo su detalji transfera. Poznata je zamjena za brončanog iz Katara

Hrvatski reprezentativni vratar Ivica Ivušić više neće braniti vrata i boje NK Osijeka nego će karijeru nastaviti na Cipru u tamošnjem prvoligašu Phafosu, potvrđeno je Večernjem listu iz kluba. Brončani vatreni dobio je dozvolu kluba da ode na liječničke preglede, propustio je momčadski trening i odletio za Cipar gdje bi sve trebao dogovoriti.

Osijek će na ime transfera ponajboljeg golmana HNL-a navodno zaraditi oko dva milijuna eura uz bonuse te postotak od iduće prodaje.

Ivica Ivusic

Ako se ostvare bonusi, ima šansu ući među najveće klupske transfere ikada jer je na četvrtom mjestu dojučerašnji suigrač Dion Drena Beljo kojeg je Augsburg platio tri milijuna eura no ukupna svota može ići do 6-7 milijuna eura. S druge strane, Ivušić je postao najskuplji igrač u povijesti Phafosa. Rekord je dosad držao senegalski veznjak Moustapha Name koji je ove sezone stigao u klub za 1.5 milijuna eura odštete.

Osijek je već u ovom prijelaznom roku prodao Diona Drena Belju u Augsburg te Laszla Kleinheislera u Panathinaikos. Ivušić je treći ključni igrač koji je napustio bijelo-plave, ali do ljeta neće biti nikakvih ulaznih transfera na Gradskom vrtu, odnosno Pampasu. Kako zamjena je već ranije predodređen Marko Malenica koji je bio u svojstvu drugog čuvara mreže.