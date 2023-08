Ivanušec je za Dinamo postao važan kao Livaja za Hajduk. Evo zašto to nikako nije dobro

Znakovita je, pa čak i vrlo jasna bila izjava trenera Dinama Igora Bišćana nakon utakmice plavih s Goricom koju su neuspješno okončali odigravši 0:0 u Maksimiru i tako izgubili dva boda, a pet izgubljenih bodova u prve tri utakmice, i to svih pet u Maksimiru, nikako nije dobar start:

– Mnogo ovisimo o Ivanušecu i još o nekim igračima. Nije pametno nakon ovakve utakmice donositi zaključke. Treba vidjeti kako će Kaneko izgledati za neko vrijeme, ali Luka će nam nedostajati. S njim je daleko lakše igrati i opasniji smo.

Dakle, sve je jasnije da se i trener pomirio s činjenicom da će izgubiti svog plemenitog igrača, igrača oko kojeg se mnogo toga vrti, koji puno toga donosi u razigravanju momčadi, razbija suparničke momčadi, a u 2023. godini u nevjerojatnoj je formi, s fenomenalnom statistikom, igrač koji postiže pogotke, koji asistira.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bišćan ga nije trebao čuvati

No, u ovom je trenutku Ivanušec postao ključni čovjek, bez njega sve izgleda puno teže. U ovoj je sezoni s tri pogotka razmontirao Astanu u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka i Dinamu širom otvorio put do trećeg pretkola i AEK-a (igra se u utorak u 20.45 u Ateni), postigao je pogodak i dodao asistenciju u rušenju Istre s rezultatom 3:0. U uzvratu protiv Astane Bišćan je pustio da se odmara, planirao je to očito i protiv Gorice, ali onda u završnici morao ga je uvesti jer plavi nisu uspijevali svladati Sopićeva vratara Banića. Ulaskom Ivanušeca, ali i još nekih igrača, počeli su plavi opsjedati gol Gorice, prijetili, imali su niz prilika. U tih pola sata Ivanušec je dvaput pucao u okvir, jednom je lopta otišla tik uz vratnicu, a razigrala se i cijela momčad.

Odlično je imati takvog sjajnog igrača u svojim redovima, ali dojam je da je sve počelo u igri Dinama previše počivati baš na njemu. Nikako ne bi bilo dobro da Dinamo ovisi o njemu ili o bilo kojem pojedinačnom igraču, kao što je do sada Hajduk bio ovisan o Marku Livaji, a još je uvijek dobrim dijelom tako iako su Splićani pojačali svoj kadar koji bi trebao pomoći i Livaji. Razlika između Ivanušeca i Livaje jest u činjenici da Luka Ivanušec odlazi iz Dinama i da Bišćan gubi ključnog čovjeka u svom rosteru.

VEZANI ČLANCI:

Protiv Gorice Dinamo je imao dobro raspoloženog Petkovića, no ostali mu se nisu priključili na dovoljno dobroj razini i zato se Dinamo tako mučio. Bišćanu se sad nameće pitanje o bliskoj budućnosti, što će biti kad Ivanušec napusti plave. Nada se da će Kaneko biti pojačanje pa će ordinirati po desnoj strani, a Špikić će se preseliti na lijevu. Potpuno logično, ali pitanje je hoće li to biti dovoljno dobro za ambicije plavih i visoke ciljeve koje uvijek imaju, a prioritet će biti ponovno osvajanje naslova prvaka, no u prvenstvo su loše krenuli.

Možda bi bilo bolje da za Goricu Bišćan nije ostavio Ivanušeca na klupi. Jasno je da je sad prioritet AEK u trećem pretkolu Lige prvaka preko kojeg se pokušava uhvatiti željeni play-off. No, ako Ivanušec već sigurno odlazi, onda je komotno mogao odigrati protiv Gorice i dvije utakmice s AEK-om, između kojih je tjedan dana, dakle dovoljno za oporavak s obzirom na to da su plavi odgodili utakmicu s Lokomotivom koja je trebala biti između dviju utakmica s grčkim prvakom. Sad bi vjerojatnije i Bišćan imao manje briga oko HNL-a. No dobro, to su pitanja iz sfere što bi bilo kad bi bilo, Gorica je završena priča, veći je problem ono što plave tek čeka.

Možda je vrijeme za Stojkovića

Mogu se nadati da će ta ideja s Kanekom na desnoj strani, a Špikićem na lijevoj uroditi plodom, no plavima će tu trebati još pojačanja za ritam koji ih čeka tijekom cijele jeseni. Dugo se nagađa o dolasku Kačavende i Stojkovića iz Lokomotive. Ako već Ivanušec mora ići, a ne donosi novac koji bi pokrio njegove igračke vrijednosti jer on Dinamu vrijedi više od tih desetak milijuna eura, a mi držimo da je igrač koji u ovom trenutku vrijedi bar 20 milijuna, onda je to problem. Jasno, ako igrač inzistira na odlasku, onda ga je teško zadržati, svi odlični igrači njegovih godina (25) odavno su otišli iz Dinama, a vjerojatno ga ne bi zadržalo ni "podebljanje" ugovora. Možda je doista vrijeme da u Dinamu ozbiljno razmisle o Stojkoviću jer dečko pokazuje potencijal za Dinamo. Što ne znači da bi odmah bio novi Ivanušec, pa i Luki je trebalo vremena da uđe u Dinamu u ovakvu vrhunsku formu u kakvoj je sada kada je na izlaznim vratima.

VEZANI ČLANCI:

Struka u Dinamu mora procijeniti je li Luka Stojković igrač za njih, igrač koji će jednog dana biti stožerni igrač i na kojem će onda moći i zaraditi jednog dana.

Ivanušec nije jedini koji bi mogao otići, tu su još J. Šutalo, Livaković i Petković, ali držimo da će upravo Ivanušeca biti najteže zamijeniti. Takvih, na razini na kojoj on igra u ovom trenutku, i nema na tržištu da bi si ih Dinamo mogao priuštiti sve kad bi i poželio investirati svih deset milijuna eura koje će dobiti za Ivanušeca. Možda je Stojković rješenje u koje bi se isplatilo investirati, ali o tome trebaju odlučiti Bišćan, Šimić, Vlatka Peras i ostala dva člana uprave.