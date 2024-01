Ivan Perišić je radio na farmi i onda čvrsto odlučio postati nogometaš

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić novi je član Hajduka i pedstavljen je jučer na Poljudu. Perišić je karijeru počeo u Hajduku, prošao je sve mlađe uzrasne kategorije Hajdukove akademije i postao je jedan od najboljih svjetskih igrača na svojoj poziciji krilnog igrača. Iz Hajduka je sa 17 godina, u ljeto 2006. godine otišao u francuski Sochaux. Za Bijele nikad nije nastupio u službenim utakmicama, a odigrao je osam prijateljskih u kojima je postigao jedan zgoditak. Iz Sochauxa je Perišić 2009. godine otišao na posudbu u belgijski Rooselare gdje je upisao i svoj prvi službeni profesionalni nastup. Dobre igre donijele su mu i potpis ugovora za Club Brugge, a u sezoni 2010./11. postigao je 22 pogotka u prvenstvu, čime je osvojio titulu najboljeg strijelca belgijske lige. Udruga profesionalnih nogometaša Belgije proglasila ga je igračem godine.

U bogatoj karijeri igrao je još za njemačke klubove Borussia Dortmund s kojom osvaja prvenstvo i kup 2012,, Wolfsburg u kojem je slavio osvajanje Kupa i Superkupa 2015. godine te minhneski Bayern s kojim je osvojio i naslov Lige prvaka 2020. godine te njemačko prvenstvo. Dugi niz godina nastupao je za talijanski Inter s kojim je podignuo trofej prvaka 2021. godine te Kup i Superkup 2022. godine. Iz Intera se u ljeto 2022. godine otisnuo u engleski Tottenham do kojeg je nastupao prije potpisa za Bijele.

Za A reprezentaciju Hrvatske debitirao je 26. ožujka 2011. godine u susretu s Gruzijom kod izbornika Slavena Bilića. U 13 godina upisao je impresivnih 129 reprezentativnih nastupa te je zabio 33 gola čime je zauzeo drugu poziciju najboljih strijelaca svih vremena za hrvatsku izabranu vrstu koju dijeli s Marijom Mandžukićem. S Hrvatskom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godini, a zabio je gol u finalu protiv Francuske. Hrvatska je u Katru četiri godine nakon osvojila i brončanu medalju, a Ivan je bio jedan od najvažnijih aktera u pohodu prema medalji. S nacionalnom vrstom igrao je prošle godine finale Lige nacija koje je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca osvojila Španjolska. U rujnu 2023. zadobio je ozljedu koljena zbog koje će morati pauzirati još nekoliko mjeseci prije povratka na teren.

Vulić: Najkompletniji igrač

A o Perišiću je svojedobno govorio bivši trener Hajduka Zoran Vulić.

​– Dobro se sjećam tih priprema u Sloveniji na koje sam poveo Perišića, koji je tada još bio kadet. No on je bio toliko dobar da bi vrlo brzo izborio mjesto u prvih 11 seniorske momčadi. Ali, odmah potom otišao je u Sochaux. Šteta, jer ostavio bi velik trag u Hajduku – smatra Vulić.

Prisjetio se Vulić jedne situacije s tih priprema koje pokazuju kakav je gard otpočetka imao Ivan.

– Iako je bio klinac, pri ispucavanju lopte zazvao je vratara Balića i rekao mu da ispucava lopte na njega. E, za takve stvari trebate biti frajer, pogotovo kad ste najmlađi u momčadi.

Perišić je uspio u nogometu i zato što je uvijek bio jako uporan.

– Sjećam se tih dana dok su on i Nikola Kalinić imali 16 godina i individualno radili sa mnom. Ivan je stalno bio s loptom, a ostajao bi trenirati čak i kad bih ja otišao doma – prisjetio se Vulić te zaključio:

– Hajduk je u poslijeratnom dobu dao puno velikih igrača, ali usuđujem se reći da je Perišić vjerojatno najkompletniji!

Veliku, možda i presudnu ulogu u Ivanovu uspjehu imao je otac Ante, koji je rano shvatio da mu dijete ima neviđen talent pa je sve uložio da Ivan uspije.

Mali Perišić počeo je igrati nogomet s devet godina u Omišu, a prvi trener bio mu je Branko Šušnjara. Trenirao je Šušnjara Perišića u NK Omišu, potom ga je pet godina vozio na treninge NK Hajduka, a istodobno radio s njim i individualno.

– Kako se kaže, bio sam mu i majka i otac. Ivan je nogomet počeo igrati u Omišu, ali brzo su ga zapazili skauti Hajduka te su ga s 11 i pol godina doveli na Poljud. Vrlo brzo vidjelo se da ima veliki potencijal, ravnopravno je igrao s igračima koji su bili dvije godine stariji. Tata Ante osjetio je da Ivan ima talent, ali i iznimnu volju, pa je puno u njega ulagao – prisjetio se Šušnjara, koji ima zasluga za Perišićeve prepoznatljive driblinge koji sada oduševljavaju navijače Intera:

– Često smo trenirali onaj njegov specifični dribling, bicikl. A i stalno sam ga forsirao da jednako puca i lijevom i desnom nogom. Njegova nogometna inteligencija uvijek je bila sjajna, a na treninzima uvijek sam tražio da igra i obranu i napad. To mu danas sigurno koristi. Povećavali smo mu aerobne i anaerobne kapacitete, a kada je sa 17 godina stigao u Sochaux, Francuzi su bili u čudu kako jedan tako mlad igrač može biti fizički toliko dobar. A znate zašto je bio toliko dobar? Pa zato što mu na treningu ništa nije bilo teško raditi. U razvojnim godinama on je godišnje imao svega 15 dana odmora, sve ostalo je trenirao – otkrio je Šušnjara.

Tata vjerovao u njega

U pet godina, koliko se Šušnjara brinuo o njemu, Perišić je imao samo jednu “mušićavu situaciju”.

– Bio je u pubertetu pa je normalno da se dječacima javljaju mušice. No, tada sam ga u dogovoru s tatom Antom poslao da skuplja jaja na njihovoj farmi te mu prekinuo treninge na dva-tri dana. A kada se vratio, rekao je da ne želi skupljati jaja na farmi, nego postati nogometaš (smijeh) – prisjetio se anegdote iz Ivanova djetinjstva trener Šušnjara.

Iako je početkom 2000-ih to bila rijetkost za mlade nogometaše, Perišić je već s 13 godina počeo individualno raditi s kondicijskim trenerom.

– Angažirao me njegov tata koji je bio uvjeren da će Ivan postati uspješan sportaš. No, sve bi to bilo uzalud da i Ivan nije pokazivao jednaku volju za svojim uspjehom. Primjerice, jedno smo ljeto u Omišu svaki dan vježbali na plaži od 6.30 do 8 sati ujutro. I nikada mu nije bilo teško. Imao je urođene kapacitete, ali žestokim radom još ih je proširio. Kroz kondicijsku pripremu radili smo i na prevenciji ozljeda, a ispravili smo mu i problem sa spuštenim stopalima – kaže Frane Žuvela, koji je godinama bio i kondicijski trener Petre Martić, a sada je sveučilišni profesor na Kineziološkom fakultetu u Splitu.