Istra minimalnim rezultatom slavila protiv Dragovoljca

U posljednjoj utakmici 10. kola Prve HNL u ponedjeljak je Istra 1961 u Kranjčevićevoj svladala Hrvatskog dragovoljca sa 1-0, a pobjednički pogodak zabio je Diona Drena Beljo u 20. minuti.

Gosti su prvi zaprijetili, u 3. minuti Serderov je pokušao sa 20 metara, ali vratar Šubarić brani.

Istra je povela u 20. minuti. Nakon prodora Mlinara po lijevom boku lopta je došla do Serderova, koji je ubacio za Diona Drena Belju, a on iz blizine zabija. Gosti su u prvom poluvremenu kontrolirali igru i domaćini nisu uspijevali doći do situacija iz kojih bi ugrozili vrata Dragovoljca. Najbolju situaciju da ugroze vrata gostiju Hrvatski dragovoljac je imao u 44. minuti iz prekida sa vrha 16-erca, ali udarac Pasaričeka nije bio precizan. U drugom poluvremenu Istra nije bila tako napadački aktivna.

Dragovoljac početkom drugog poluvremena, u 49. minuti, pokušava preko Lukića, ali njegov udarac završio je pored gola. U 63. minuti Petković je pretrčao polovicu igrališta, igrači Istre nisu ga mogli zaustaviti, na kraju je uspio i pucati sa desetak metara iskosa, ali vratara gostiju obranio je taj pokušaj.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 27.09.2021., stadion u Kranjcevicevoj, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 10. kolo, NK Hrvatski dragovoljac - NK Istra 1961. Ivan Lucic, Joao Silva, Benedikt Mioc Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

U 69. Bagadur si je stvorio prostor za udarac sa 20 metara, bio je to dobar pokušaj, ali vratar Istre uspio je sačuvati mrežu.

Istra je u 79. minuti mogla doći do drugog pogotka, Bande je poveo kontranapad i servirao loptu za Serderova, koji se je spetljao i propala je prilika. U 90. minuti nakon greške Galilea veznjak Dragovoljca Mioč našao se dobroj situaciji iz koje je mogao poentirati, ali je lopta otišla daleko od gola. Istra je na osmom mjestu sa deset bodova, a Dragovoljac je posljednji sa pet.