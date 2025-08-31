Inter poražen pred svojim navijačima, Sučić zamijenjen u 63. minuti

Nogometaši Intera doživjeli su u 2. kolu Serie A poraz pred svojim navijačima na milanskom stadionu Giuseppe Meazza, a do sva tri boda došao je Udinese pobijedivši s 2-1, dok je Lazio u Rimu s 4-0 svladao Hellas Veronu.

Denzel Dumfries je donio prednost Interu u 17. minuti, ali je Udinese do kraja prvog poluvremena preokrenuo rezultat. U 29. minuti je Keinan Davis izjednačio iz kaznenog udarca, a u 40. minuti je asistirao Arthuru Atti za pobjednički pogodak i veliko iznenađenje na San Siru.

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić je bio u početnoj postavi Intera, a igrao je do 63. minute.

Lazio je na rimskom Olimpicu svladao Veronu s 4-0, a pobjednik je odlučen već u prvom poluvremenu. Matteo Guendouzi je doveo domaće u vodstvo već u 3. minuti. U 10. minuti je za 2-0 strijelac bio Mattia Zaccagni, da bi u 41. minuti Valentin Castellanos, asistent kod prva dva pogotka, i sam postao strijelac. Konačnih 4-0 postavio je Boulaye Dia u 82. minuti.

Domagoj Bradarić je odigrao cijelu utakmicu za Veronu, a Toma Bašić je ostao na klupi za pričuve Lazija.

Napoli, Juventus, Cremonese i Roma imaju po šest bodova na vrhu ljestvice, a na dnu je Sassuolo bez ijednog boda. Udinese je na petom mjestu s četiri boda, a Inter je peti i predvodi skupinu od pet klubova s tri boda, u kojoj je i Lazio. Verona je s jednim bodom na 18. poziciji.