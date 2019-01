'Imamo prostora za napredak. Japanci su neugodni, ali opuštanja nema'

Odlična atmosfera u Olympiahalleu nosila je hrvatske rukometaše do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu. Unatoč slavlju protiv Islanda neće biti opuštanja u nedjeljnoj utakmici s Japanom, kao ni u ponedjeljak protiv Makedonije, tvrde Luka Stepančić i Zlatko Horvat.

"Sigurno da je dobre stvari dobro pogledati, a bitno je ispraviti ono što je bilo loše, a to su u prvom redu dvije crne rupe protiv Islanda koje su proizašle iz naše loše obrane. Imamo puno mjesta za napredak u obrani. U napadu smo se nekako pohvatali i stvorili određeni sustav gdje svatko ima svoju ulogu. Jučer se otvorilo meni, no to je rad cijele ekipe", kazao je Stepančić za HRT te dodao.

- Japanci kvalitetom nisu na našoj razini, ali sigurno će biti neugodni. Odradili smo video analizu, bit će je još navečer. Makedonci su bez stresa odradili utakmicu, nadam se da ćemo i mi tako da se ne istrošimo puno jer nam slijede dvije vezane utakmice - zaključio je Stepančić, a Horvat je pozvao navijače da pruže sjajnu podršku kao i protiv Islanda.

- Bilo je lijepo pred igrati pred ovakvim ambijentom. Stvarno smo se osjećali kao doma. Ovim putem pozivam sve naše navijače da nas dođu bodriti u München - kazao je Horvat.

Utakmica s Japanom počinje u nedjelju u 16.30 sati.

