Imamo odlične talente, ali ne i uvjete: Vrijeme je da se poradi na izgradnji dvorana

Koncem ožujka u Bugarskoj je održano Svjetsko juniorsko prvenstvo Divizije 2B u Sofiji. Hrvatska je osvojila zlato, a najvećim priznanjima okićeni su njezini juniori Teo Janjatović-Lončar kao najbolji golman turnira, Karlo Marinković kao najbolji igrač turnira s dva gola i osam asistencija te Luka Bodiroga kao najbolji strijelac s četiri gola u tri utakmice. Luka je imao i četiri asistencije te je bio i drugi najbolji igrač cijelog turnira. Najvažniji dio posla na putu do zlata momci Hrvatske U18 reprezentacije odradili su u prva dva kola u kojima su uvjerljivo svladali suparnike za prvo mjesto, Španjolsku i Nizozemsku. U trećem su kolu "s pola gasa" dobili i domaćine Bugarsku 5:1 i popeli se na najviši tron.

I u četvrtfinalu Ebel lige

Ovo je veliki uspjeh juniora Hrvatske tim više što je hrvatski hokej godinama u krizi i opstaje samo zahvaljujući naporima ljudi koji vole najbržu igru na svijetu. Stručni stožer u sastavu Domen Vedlin i Marko Šakić su vodili juniorsku reprezentaciju tijekom cijele sezone, a treba naglasiti da su se momci bili plasirali i u četvrtfinale juniorske Ebel lige. Hrvatska juniorska reprezentacija je na ovom prvenstvu igrala u sastavu: Andrić, Janjatović Lončar, Alić, Slovinac, Bodiroga, Marinković, Polonijo, Vukadin, Filipović, Šimunković, Idžan, Završki, Čeak, Polović, H. Zovko, Kašparek, Svjetličić Mandušić, Jandrić, Ljubičić, B. Zovko, Kurjaković. Izbornik: Domen Vedlin.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 07.04.2015., Dom sportova, Zagreb - Hokej na ledu, prijateljska utakmica, Hrvatska - Slovenija. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Pred pripreme reprezentacije došli su i juniori Hrvatske iz inozemnih klubova – Marinković i Idžan iz Švedske, Slovinac iz Njemačke, Polonijo iz Austrije te Bodiroga i Vukadin iz Slovenije. Svi oni su se skladno uklopili u postojeći okvir te bili nositelji igre i najbolji pojedinci. U netom završenoj sezoni su Bruno Idžan u Švedskoj i Luka Bodiroga u Sloveniji, u svojim uzrastima, bili najbolji igrači po golovima i asistencijama. A koliko je velik ovaj uspjeh u Sofiji, najbolje govori infrastruktura. Usporedbe radi, Španjolci imaju 11 natkrivenih klizališta, Nizozemci čak 23 i više od 1700 seniorskih igrača i natjecanja u šest razreda od profesionalaca do rekreativaca i s ligama za igrače do 17 i do 21 godinu.

Talenta ima, trebaju dvorane

Hrvatska ima četiri kluba i pravu ledenu dvoranu samo u Sisku. Dom sportova je dvije godine nakon potresa još izvan funkcije. Velesajam je pretrpan i neuvjetan, a Šalata je samo u dva-tri mjeseca u normalnoj funkciji, jer nije natkrivena pa ovisi o vremenskim uvjetima. Hrvatska s ovim momcima ima itekako lijepu hokejašku perspektivu, ali Zagreb pod hitno treba izgraditi još jedno zatvoreno klizalište i da se što prije osposobi Ledena dvorana Doma sportova. Ili pak zašto Hrvatska ne bi kao npr. Mađarska iskoristila EU fondove i time financirala izgradnju ledenih dvorana u velikim gradovima i time povećala svoju bazu za puno kvalitetniji razvoj ovog sporta.