Imala je tri operacije na bolesnom kuku, ali ova Hrvatica vlasnica je svjetskog rekorda!

Na Bazenima Kantrida održano je prvenstvo Hrvatske u ronjenju na dah u bazenskim disciplinama na kojem je nastupilo 40 natjecatelja iz šest europskih zemalja. Mirela Kardašević, hrvatska reprezentativka, postavila je još jedan svjetski rekord. U disciplini dinamika sa bifin perajama preronila je 244 metra i tako nadmašila svjetski rekord koji je do tada držala Poljakinja s preronjenih 236 metara.

Četiri godine – sedam rekorda

– Jako sam sretna i ponosna na ostvareni rezultat, drago mi je da su se trud i rad isplatili. Želim zahvaliti svojim trenerima, Ivanu Drvišu, mom klubu DPS Zagreb i svojoj obitelji koji su mi najveća podrška i motivacija. Također želim zahvaliti svim svojim sponzorima koji me podržavaju i bez kojih ne bi bila tu gdje jesam – rekla je Mirela nakon postavljanja rekorda.

Mirela je osvojila još dvije zlatne medalje u disciplinama dinamika bez peraja i dinamika s monoperajom. Zanimljivo je kako se Mirela tek četiri godine bavi ronjenjem na dah, a ovo joj je sedmi svjetski rekord. Do sada je osvojila osam medalja na Svjetskim prvenstvima, uključujući dvije zlatne, tri srebrne i tri brončane medalje, te dvije brončane medalje na Europskim prvenstvima.

09.12.2020., Zagreb - Hrvatski freediveri Vanja Peles i Mirela Kardasevic postavili su nove svjetske rekorde.

– Počela sam se baviti ovim sportom kada sam napunila 30 godina. Htjela sam se iskušati u njemu s obzirom na to da je voda oduvijek bila moj medij. Počela sam se baviti ronjenjem isprva kao hobijem, a zatim sam se zaljubila u njega i posvetila mu se potpuno jer sam htjela vidjeti koliko daleko mogu ići. U tome uvelike zasluge imaju moj kompetitivni karakter i veliko sportsko srce. Vjerujem da me i život učinio psihički jakom osobom tako da se ispostavilo da je ronjenje sport baš za mene. A zašto tek u 30-im godinama? Zato što sam dvadesete posvetila sinovima koji treniraju košarku – rekla je Mirela koja je prije trenirala plivanje.

- Počela sam se baviti plivanjem kada sam imala šest godina jer sam kao mala oboljela od dječje bolesti kuka. Imala sam tri operacije na desnoj nozi, zbog kojih i danas imam poveći ožiljak. Plivanje su mi preporučili kao terapiju i od tada je voda zapravo moj dom, odnosno mjesto gdje se osjećam najsigurnije – rekla je Mirela koja je nedavno snimila videospot.

– Da, u spotu za pjesmu "Rum na usnama" grupe Vatra i Bože Vreće pojavljujem se u ulozi sirene. Za mene je to bilo jedno novo, sjajno iskustvo – dodala je Mirela.

Ronjenje na dah postalo je natjecateljska disciplina tek 1949. godine, kada je kapetan talijanskog ratnog zrakoplovstva Raimondo Bucher u jezeru na otoku Capri zaronio na 30 metara za okladu od 50 tisuća lira. Znanstvenici su bili sigurni da će mu grudni koš kolabirati. Bucher je dokazao da nisu u pravu i pokrenuo beskrajnu utrku.

09.12.2020., Zagreb - Hrvatski freediveri Vanja Peles i Mirela Kardasevic postavili su nove svjetske rekorde.

Ronjenje nije jeftino

– Ronjenje na dah još nije olimpijska disciplina. Nekad je bilo, ali su to maknuli. Najavljuju da bi bazen mogao biti uvršten u Ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine – istaknula je Mirela.

Dubina je, kaže, lakša od bazena.

– U bazenu su metri na daljinu, bazen je fizički beskrajno teži. Moj je problem to što nisam na moru. Za dubinu se pripremam u Komiži na otoku Visu, u ronilačkom centru B24. Treba mi mjesec dana da naviknem pluća – naglasila je.

Kako je u dubini?

– Tamno je, ali nije potpuno crnilo, svjetlo dopire do dubine. Prvih 20 metara najteže je zbog tlakova, tada perajamo. Nakon toga je slobodni pad, bestežinski osjećaj lebdenja. Osjetiš uzbuđenje i shvatiš da je to najljepši dio ronjenja. Na dubini od 80 metara ničeg nema. Ribe? Riba se ne bojim. Nismo mi njima hrana, više se one boje nas – istaknula je Mirela.

Priznaje Mirela da ronjenje i nije jeftin sport:

– Oprema je skupa, npr. monoperaja košta oko 600 eura. Pripreme su također skupe jer su u to uključene cijene putovanja, smještaja, osiguranja, treninga, suplementacije – zaključila je nova svjetska rekorderka...