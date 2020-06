Imaju mnogo toga zajedničkog: Novaka i mene vežu samo lijepe uspomene

Kao što se zna, dobrotvorni teniski turnir u zadarskom Višnjiku, drugi iz ciklusa Adria Tour u organizaciji Novaka Đokovića, održat će se 20. i 21. lipnja.

No za taj će se turnir igrati i kvalifikacije pa će one početi već 15. lipnja. Više informacija o tome dobit ćemo sljedećih dana, kao i one o broju gledatelja, cijenama ulaznica, načinu prodaje i slično.

Puno toga ovisit će i o epidemiološkim ograničenjima koja će u Zadru i Hrvatskoj vladati za dva tjedna.

Povezuje ih – Goran

No ono što je sigurno jest to da Zadrane i njihove goste očekuje istinski teniski spektakl.

Uz uvažene goste iz svijeta tenisa – Novaka Đokovića, Dominica Thiema, Alexandera Zvereva, Grigora Dimitrova i druge – gledatelji u Višnjiku i oni pokraj malih ekrana (sve će mečeve izravno prenositi Sportklub) uživat će i u nastupima dvojice domaćih tenisača – Marina Čilića i Borne Ćorića.

Čilića (31) i Đokovića (32) povezuje puno toga, počevši od toga da dolaze iz istog prostora, da su osvajali Davisov kup i Grand Slam naslove pa do toga da su obojica za trenera imala Gorana Ivaniševića.

No ono što ovdje želimo posebno istaknuti jest njihova posvećenost humanitarnom radu. Obojica imaju svoje fondacije, Marin dijeli stipendije darovitim sportašima i glazbenicima, a Novak obnavlja vrtiće i škole te pomaže i na druge načine...

– Novaka poznajem od svoje 13. godine. Godinama smo zajedno na Touru, igrali smo međusobno puno puta i vežu nas samo lijepe uspomene. Istina, Novakove su ljepše s obzirom na to da je u većini slučajeva izlazio kao pobjednik (17-2 za Đokovića – op. a.) – uz osmijeh je kazao Marin, dodavši:

– U svakom slučaju, uvijek smo bili dobri prijatelji. S Novakom gajim odnos pun poštovanja, kako na terenu tako i izvan njega. Novak je fenomenalan čovjek, radi puno na sebi, ali također posljednjih godina pomaže tenisu i teniskoj zajednici, čini sve da naš sport bude bolji i na višoj razini. Divim se njegovu zalaganju, pogotovo u trenucima kad “ganja” sve svjetske rekorde, i zato mu skidam kapu.

Marin smatra da je organizacija Adria Toura odlična ideja.

– Malo bi ljudi radilo ono što Novak radi, u svakom slučaju to je sjajna ideja. Ja ću nastupiti u Zadru i tome se neizmjerno veselim. Nadam se da će mi zadarska publika pomoći da pokušam pobijediti Novaka. Iako je to humanitarni meč, vjerujem da će biti sjajna atmosfera u kojoj ćemo svi zajedno uživati. Također se nadam da će se pandemija koronavirusa dotad povući, kako bi što više gledatelja moglo popratiti taj fenomenalni teniski i sportski spektakl koji još nije viđen na našim prostorima.

Čilić možda i u Crnoj Gori?

Prema trenutačnoj situaciji, Čilić će igrati samo u Zadru, ali on sam ostavlja mogućnost da možda nastupi na još kojem turniru. Možda u Crnoj Gori (spominje se Tivat), pošto je to blizu njegova Cavtata, u kojemu posljednjih mjeseci živi u kući svoje punice.

– Vjerojatno zbog obiteljskih obveza neću moći nastupiti na ostalim turnirima, ali ako se nešto otvori, drage volje ću doći i sudjelovati. Šaljem veliki pozdrav svima i nadam se da će svi moći uživati, ako ne uživo, onda ispred malih ekrana, i da će tako ispratiti ovaj lijepi humanitarni sportski događaj – istaknuo je Čilić.

I Ćorić (23) u jako je dobrim odnosima s Đokovićem. Novak Bornu vidi u top pet, a Zagrepčanin čestita Beograđaninu na projektu humanitarnih regionalnih turnira.

– Kao jedan od najboljih tenisača u povijesti Novak ovakvim događajima pridonosi promidžbi tenisa. Drago mi je da se jedan takav velikan odlučio organizirati ovakav turnir u inače zahtjevnim vremenima. Treba mu čestitati na tome koliko se angažirao oko ovog projekta, mogu reći da dovodi neka od najboljih svjetskih imena. Siguran sam da ćemo napraviti spektakl u Zadru, a bit će sjajno i na ostalim turnirima Adria Toura – zaključio je Ćorić.

