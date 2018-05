Čilić na Hurkacza, Vekić protiv Šarapove, a Ćorić čeka Fabbiana

Najbolji hrvatski tenisač i treći nositelj u Roland Garrosu Marin Čilić igrat će u 2. kolu protiv poljskog kvalifikanta 21-godišnjeg Huberta Hurkacza, koji je eliminirao Amerikanca Tennysa Sandgrena sa 6:2, 6:2, 3:6, 6:3.

Marin Čilić je u utorak na startu Grand Slam turnira na pariškoj zemlji svladao Australca Jamesa Duckwortha sa 6:3, 7:5, 7:6(4) nakon dva sata i 13 minuta igre.

Čiliću će to biti prvi susret protiv poljskog tenisača, koji 188. na ATP listi i koji je ove godine uglavnom nastupao na challengerima, a najbolji rezultat ostvario je početkom ožujka na challengeru u kineskom Zhuhaiju, gdje je poražen u finalu.

, koji je u ponedjeljak pobijedio Nijemca Phillipa Kohlschreibera, u drugom kolu igrat će protiv 29-godišnjeg Talijana(115. na ATP listi), koji je izbacio Australca Matthewa Ebdena sa 6:4, 5:7, 6:2, 3:6, 6:2. I Ćoriću će to biti prvi dvoboj sa Fabbianom.Svoju protivnicu u 2. kolu saznala je i, a to će biti dvostruka pobjednica Roland Garrosa (2012, 2014) Ruskinja, koja je svladala Nizozemku Richel Hogenkamp sa 6:1, 4:6, 6:3. I njima će to biti prvi međusobni dvoboj.