'Igre prijestolja' u Dinamu ne staju: Sutra se u Maksimirskoj 128 očekuje vrhunac drame

"Igre prijestolja" u Maksimirskoj 128 ne staju, a sutra će dobiti novi čin. Nadzorni odbor Dinama za sutra (ponedjeljak, 2. siječanj) u 11 sati sazvao je novinsku konferenciju u prostorijama kluba, a na njoj će biti i neki članovi Izvršnog odbora, kao i Skupštine. Zanimljivo je to da su svi koji će se danas pojaviti na toj konferenciji dio "Mamićeve" struje, odnosno protivnici Krešimira Antolića koji se odmetnuo od međugorskog bjegunca.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 06.11.2018., Zagreb - Clana Uprave GNK Dinamo za sigurnost, ticketing i clanstvo Kresimir Antolica komentirao je susret Dinama i Spartaka iz organizacijskog i sigurnosnog aspekta te najavio da dolazi 1200 navijaca Spartaka u Zagreb."n"nPhoto: Davor Puklavec/PIXSELL

No Mamić mu sada želi pokazati da ipak nije stvarni gazda Dinama, kako si je to umislio. A to će mu sutra poručiti tako što će Nadzorni odbor obznaniti potpise više od polovice Skupštinara. Sa tim 41 potpisom Mamićeva struja imat će većinu, a to znači da će predsjednik Dinama Mirko Barišić u roku od 30 dana morati sazvati, a potom u roku od 60 dana i održati izvanrednu sjednicu Skupštine.

A ta Skupština mogla bi značiti kraj za Krešimira Antolića. U Dinamu je borba za vlast dosegnula najvišu razinu, iako ne sumnjamo da obje strane još čuvaju najtežu artiljeriju.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL 23.12.2022., Mostar, Bosna i Hercegovina - Zdravko Mamic odrzao je konferenciju za medije na temu Dinama. Photo: Matko Begovic/PIXSELL

Šteta je što se sve to u Dinamu događa u trenucima nakon što je ostvario rekordne zarade u Ligi prvaka te ima šest bodova prednosti (uz utakmicu manje) od Hajduka u borbi za hrvatski naslov. Splitski klub krenuo je ozbiljno u Novu godinu, s vrhunskim stručnjakom Ivanom Lekom na klupi, a cilj mu je osvojiti naslov već ove godine.

Vidjet ćemo u kojoj će mjeri previranja u Dinamu utjecati na trenera Dinama Antu Čačića i njegove igrače. Pogotovo što se tiče Čačića, koji uz funkciju trenera bi odsad trebao obnašati i funkciju sportskog direktora.