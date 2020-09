Igrali su za Dinamo i Hajduk, otrkivaju je li im bilo bolje u Zagrebu ili Splitu

Davnih dana, u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata Branko Stinčić je bio vratar i Dinama i Hajduka, no njegov sin Željko dugo je čuvao plava vrata. Osim starijeg Stinčića, nije baš mnogo igrača igralo u oba kluba, stariji se dobro sjećaju Vilsona Đonija i Stjepana Deverića, a oni nešto mlađi znaju da su u bijelom i plavom taboru igrali Srđan Mladinić, Mario Novaković, Željko Šoić, Dražen Boban, Dario Jertec, Ivan Bošnjak, Marijan Buljat, Ante Rukavina, Duje Čop, Ardian Kozniku, Goce Sedloski, Mario Grgurović, Danijel Hrman, Franko Andrijašević, Renato Jurčec, Niko Kranjčar.

Popularni Štef Deverić, dečko iz Lomnice, nakon četiri godine u Dinamu i osvajanja legendarnog naslova 1982. s Ćirom, otišao je iz Maksimira u Hajduk 1984. godine i tamo odradio četverogodišnji mandat nakon kojeg se vratio u Dinamo i odigrao još nekoliko sezona prije odlaska u Austriju.

Zanimljivo i zbog Europe

– Ne znam jesu li mi puno zamjerali te prelaske na relaciji Zagreb – Split. Navijači zacijelo jesu, znam da im nije bilo svejedno, ali što se može – prisjeća se Deverić koji se nije teško priviknuo na život u Splitu.

– Bilo mi je sve malo drukčije kada sam došao, ali navikneš se na sve, pa sam brzo ‘pohvatao’ i dijalekt, kako ne bi kad si svaki dan s njima. No meni je i u Dinamu bilo odlično, a bilo mi je isto tako odlično i u Hajduku. To jesu li neke odluke bile krive ili ne, sad i nije važno, natrag se ionako više ne može, ali zadovoljan sam svime što sam proživio i u Dinamu i u Hajduku.

Deverić se otisnuo u trenerske vode, a zasad se odmara i od tog posla. No sa zanimanjem čeka današnji derbi svojih dvaju bivših klubova koji će se sučeliti na Poljudu.

– Počela je nova sezona, ova je zbog svih okolnosti malo drukčija od prijašnjih, ali derbi ostaje derbi bez obzira na sve. Žao mi je što neće biti publike, ma falit će gledatelji i Dinamu, svakom je igraču ljepše i lakše igrati pred punim stadionom, pa makar ti svi zviždali ili navijali protiv tebe. No sve su to profesionalci i sigurno će najbolje što mogu odigrati tu utakmicu. Mogla bi biti zanimljiva, a očekujem i da će biti dobra. Čini mi se da je Hajduk ipak nešto bolji od onoga što je pokazivao donedavno, malo se ‘presložio’. A zanima me i kako će izgledati Dinamo, pogotovu u svjetlu onoga što ga očekuje u Europi, utakmica s Ferencvárosom. No i Hajduk ima svoj europski ispit, tako da bi današnja utakmica i s te strane mogla biti zanimljiva, vidjet ćemo koliko će treneri i igrači u glavama već imati te nove europske ispite – pričao nam je Štef Deverić.

U oba kluba igrao je i Renato Jurčec; doduše, on nije prešao izravno iz jednoga u drugi, nakon Hajduka igrao je u Zagrebu, a tek se onda preselio u Maksimir. Danas radi u farmaceutskoj tvrtki Pfizer u Novom Marofu i trenira amaterske klubove u Zagrebu. I to jako uspješno, s Kustošijom je preskočio dva ranga natjecanja, s Bistrom otišao u višu ligu, Špansko spasio od ispadanja, podignuo Trešnjevku, a sada će se okušati u Brezovici, u petoj ligi.

Dinamo je u prednosti

– Imam dobar posao, a idem u zagrebačke klubove jer mi je posao takav da mogu svaki dan trenirati poslije podne. Brezovica me oduševila uvjetima, četiri svlačionice, sala, kafić, sjajan glavni i pomoćni teren, imaju sve uvjete za treću ligu – pričao nam je Renato Jurčec, bivši napadač koji je, među ostalim, igrao i u Dinamu i u Hajduku.

– Zna se da sam ja Dinamovac, ali ne skrivam da mi je bilo bolje u Hajduku nego u Dinamu, više sam igrao. Tomislav Erceg i ja bili smo špice, zabio sam 19 golova. U odlučujućoj utakmici zabio sam Osijeku dva gola u 3:0 pobjedi i Hajduk je postao prvak, s njim sam osvojio i kup, igrali smo četvrtfinale Lige prvaka. S Dinamom imam dva naslova prvaka i dva osvojena kupa iako se nisam puno naigrao.

Sa zanimanjem će danas pogledati derbi u Poljudu.

– Dinamo je u prednosti, žao mi je što Hajduk nije bolji, posljednjih godina Splićani zaostaju za plavima. Očekivao sam da će to pod Tudorom krenuti nabolje, ali ipak se nisu posložili, tako da prednost dajem Dinamu iako će obje momčadi možda dijelom misliti i na ono što ih čeka u Europi. Nadam se da će biti dobra utakmica, šteta što nema gledatelja, i to Dinamu donosi određenu prednost – zaključio je Jurčec.