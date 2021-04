Igrači ljutiti na klub zbog Superlige, navijači na ulici: 'Pohlepni gadovi!'

Nogometaši 12 velikih europskih klubova koji žele u Superligu mogli bi biti najveći gubitnici te odluke jer UEFA i FIFA ime prijete zabranom igranja za reprezentaciju. Naime, nitko od tih igrača niti je birao niti imao mogućnost iznošenja mišljenja o Superligi.

Engleski navijači već su krenuli u konkretne akcije prosvjedima, transparentima i jasno upućenim kritikama prema čelnicima voljenih im klubova.

- Pohlepni gadovi - najčešći je poklik upućen odgovornima.

Hundreds of fans protesting outside Elland Road. ‘F*** the Super League’ is the chant. Followed by ‘six greedy bastards.’ #LFC #LUFC pic.twitter.com/CVrntEeKjV