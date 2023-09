Hrvatsku košarkašku Premijer ligu sponzorirat će Hrgovićev glavni sponzor

Nakon Hrvatskog Telekoma, najviši rang domaćih klupskih natjecanja ima novog sponzora pa će Split, Zadar, Cibona i ostali klubovi odsad igrati FAVBET Premijer ligu. A novog partnera predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina ovako je predstavio:

- Novi sponzor najvišeg ranga natjecanja predstavlja novi iskorak istog. Ovo nije samo financijska potpora već i znak povjerenja u naše igrače i navijače. Zahvaljujući državnim poticajima i ovom partnerstvu Premijer liga nikad nije imala veći proračun. Svaki klub će u startu dobiti minimalno 50 tisuća eura a prvak može kumulativno doći i do 140 tisuća eura. Mi se nadamo da će se ovo uspješno reprezentativno ljeto preslikati i na klupsku sezonu.

I dok nam je interes Hrvatskog košarkaškog saveza u ovom partnerstvu posve jasan, zanimalo nas je koji su to razlozi da se jedna ukrajinska tvrtka zainteresira za hrvatsku košarku. A to zacijelo nije zbog ovoljetne istanbulske pobjede Hrvatske nad Ukrajinom, čiju reprezentaciju upravo Favbet sponzorira, u polufinalu pretkvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre.

- Mi danas okrećemo novu stranicu u našoj povijesti i svjesni smo odgovornosti koju smo preuzeli. Istina je, mi s ovim želimo povećati našu vidljivost na hrvatskom tržištu ali ćemo zajedno s Hrvatskim košarkaškim savezom pokušati ćemo pridonijeti tome da hrvatska klupska košarka privuče veću pozornost novih naraštaja. Navijači su ti koji donose emocije u dvorane a mi se moramo usredotočiti da djelujemo u tom smjeru - kazao je vlasnik Favbeta Andrij Matjuha koji je na potpisivanje ugovora došao u društvu menadžerice za Hrvatsku Mariane Kovenije.

A oboje su izrazili želju da ova suradnja potraje i dulje od, dogovorene, tri godine a protiv toga zacijelo ništa ne bi imao protiv niti izbornik Josip Sesar. A on je, kao Dinamov stožerni stručnjak, kazivao i iz perspektive klupskog trenera:

- Za klubove je ovo velika stvar ali i pokazatelj da Hrvatski košarkaški savez radi dobro svoj posao. Eto, svi će klubovi u startu dobiti 50 tisuća eura a s obzirom na to da 60 posto premijerligaša ima proračune za momčad negdje između 150 i 200 tisuća to je nekima četvrtina a nekima čak i trećina proračuna.

Kad se već našao na tom skupu, Sesar nije mogao izbjeći i pitanja o reprezentaciji a ponajprije ono o Bojanu Bogdanoviću i njegovom (ne)igranju za nacionalno vrstu sljedeće ljeto.

- Koliko ja znam Bojan za hrvatske medije nije rekao decidirani "ne". Ovo ljeto sam se s njim susreo nekoliko puta i niti jednom nije decidirano kazao niti da hoće niti da neće više igrati za reprezentaciju. Mi nemamo pravo odreći se niti jednog igrača pa tako niti Bojana Bogdanovića ali i onih koji ovo ljeto nisu bili s nama.

Babu bi u reprezentaciji volio zacijelo vidjeti i glavni tajnik HKS-a Josip Vranković s kojim smo popričali o statusu Cibone koja je, zbog dugovanja prema igračima iz prošle sezone, morala započeti sezonu sa samo pet seniora.

- Oni koji prate košarku sjetit će se da su i neki drugi naši klubovi u prošlosti imali takvih problema pa tako i Split prije desetak godina. Isto se čekalo preoblikovanje pa su žuti igrali s mlađima. Nisu bili na zavidnoj razini ali su ostali u najvišem rangu. Možda je to put i za Cibonu da se othrva tako svojim nedaćama dok čeka privatizaciju. Pravilnik je kristalno jasan, dugi niz godina ga klubovi poštuju a oni koji upadnu u teškoće sa Savezom traže najbolje rješenje pri čemu mi moramo čuvati transparentnost natjecanja.

A da bi imala kompletnu momčad i u domaćem Prvenstvu, Cibona će morati platiti svojim bivšim igračima i trenerima preko 400.000 eura.

- Ja ne znam koliko je njih zatražilo zaštitu ugovora a koliko se njih nagodilo izvan instrumenta zaštite ugovora ali vjerujem da je to svota od oko 400 tisuća eura.

Demantirao je glavni tajnik priču da Cibona sve do isteka prvog kruga (prvih 11 kola) neće moći prijaviti više od dvojice igrača.

- Cibona je na vrijeme otvorila te transfere pa si je tako olakšala situaciju i ne mora čekati dodatni prijelazni rok. Onog časa kada ispoštuju obveze prema svojim vjerovnicima svi igrači iz najavljenih transfera moći će nastupiti.

Onima koji se sportskim klađenjem ne bave Favbet je zacijelo ušao u uho jer je riječ o glavnom sponzoru našeg najboljeg boksačkog profesionalca Filipa Hrgovića. A dodatno je zanimljivo to što je ova kladioničarska tvrtka u startu njegove profesionalne karijere bila sponzorom Hrgovićeva (ne)suđenog protivnika Oleksandra Usika. A bili su to sve do Usikova prelaska u tešku kategoriju u kojoj je ekspresno osvojio naslov svjetskog prvaka kojeg bi, po pravilniku IBF organizacije, trebao braniti upravo protiv Hrgovića.