Hrvatskom izborniku prekipjelo: Pljuje me se i vrijeđa na osobnoj razini, to neću više dopustiti

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak objavio je popis 14-orice igrača s kojima će na kvalifikacijskom turniru u Rotterdamu od 14. do 22. veljače nastojati ishoditi vizu za Olimpijske igre u Tokiju. U odnosu na 18 igrača koje je imao na pripremama u Zagrebu, kod kuće je ostavio vratara Marcelića, sidraša Dobuda te vanjske igrače Benića i Žuvelu.

Ljutit na anonimne komentare

Dobili smo o tome objavu za medije od glasnogovornice HVS-a, ali željeli smo od Tucka dobiti objašnjenja o detaljima koji su ga vodili da se u sidraškom trokutu Dobud – Lončar – Vrlić odluči za Vrlića i Lončara, a u vratarskom Bijač – Marcelić – Popadić za Bijača i Popadića). No, naišli smo na zid.

– Nemojte se ljutiti, ovo nema veze s vama, u redu je i kad me kritizirate i kad me hvalite, ali više neću davati izjave medijima koji dopuštaju anonimne komentare na portalima. To je uistinu prevršilo svaku mjeru, pljuje me se i vrijeđa na osobnoj razini, to ipak čita i moja supruga i svi drugi iz moje obitelji, i to više ne mogu dopustiti. Neka mediji spriječe objavljivanje takvih bljuvotima ili ću s njima kontaktirati samo preko službenih objava – kazao je Tucak.

Pokušali smo mu objasniti da će takvih komentara vjerojatno biti i ispod tekstova u kojima ćemo se koristiti službenim objavama, ali Tucak je ostao pri svome.

Kako će se to rješavati na višim razinama (hoće li biti tih anonimnih komentara), nama preostaje da citatima iz objave koju smo primili popunimo prazni prostor u komunikacijskom kanalu i damo čitateljima što kvalitetniju informaciju o naporima hrvatske vaterpolske vrste.

– To je najteža odluka za svakog izbornika, pa tako i za mene. S obzirom na to da su svi momci – od početna 22 – koji su bili na pripremama dali svoj maksimum. Sad su otpala još ova četvorica, ali ja Marceliću, Dobudu, Beniću i Žuveli želim iskreno zahvaliti na maksimalnom naporu koji su uložili, njihovoj želji i volji. Svojom su nazočnošću na svakom treningu i utakmici naše pripreme učinili još kvalitetnijima i hvala im na tome. Bila je to teška odluka, no donesena je na temelju trenutačnog stanja igrača. To nikako ne znači da će istih 14 igrača putovati u Tokio, ali smatram da su oni najbolje što u ovom trenutku hrvatski vaterpolo ima, napomenuo je izbornik.

Vodi fizioterapeuta više

Mogao je Tucak povesti i 15. igrača, ali Fina je dopustila da svaka reprezentacija može na turnir doći s maksimalno 22 osobe, pa je izbornik radije poveo jednog fizioterapeuta više.

– S obzirom na ritam koji nas očekuje tamo, u osam dana odigrat ćemo osam utakmica, što je ekstreman napor i u tjelesnom i u mentalnom smislu, odlučio sam da na turnir vodimo dvojicu fizioterapeuta i liječnika. Smatram da nam je ta medicinska skrb - uz profesora Kuterovca koji će pomagati oko regeneracije i odmora – itekako važna. Pričuvni igrač bit će Franko Lazić, koji se momčadi smije priključiti samo u slučaju ako netko od igrača, bude pozitivan na COVID-19 – pojasnio je Tucak.

