Hrvatskoj legendi zapalili su rodnu kuću, a banka mu je oduzela novac: 'Potresla me teška dijagnoza'

Damir Desnica jedan je od najboljih igrača Rijeke u njezinoj povijesti. Iako se rodio s hendikepom, bio je gluhonijem, to ga nije spriječilo da pokaže svoju čaroliju na nogometnom terenu. Prije gotovo 40 godina Rijeka je na Kantridi u sklopu Kupa Uefe srušila veliki Real Madrid, no u uzvratu su žestoko pokradeni, a gluhonijemi Desnica dobio je isključenje zbog prigovora?!

Desnica je u dresu Rijeke osvojio dva jugoslavenska kupa, godinama je bio jedna od glavnih uzdanica, a dobrim igrama stigao je do dresa jugoslavenske reprezentacije. Nakon 11 godina provedenih u Rijeci, otišao je u Belgiju, gdje je završio igračku karijeru. Treba napomenuti i da je postao prvak Europe s mladom reprezentacijom Jugoslavije 1978. godine. Tada su plavi imali sjajnu generaciju poput Zajeca, Kranjčara, Klinčarskog, Pižona Petrovića, Šestića… Desnica je u finalu i postigao pogodak protiv tadašnje Istočne Njemačke.

Poslije igračke karijere dogodile su mu se ružne stvari i kola su krenula nizbrdo. Štedio je svoj mukotrpno zarađen novac u Ljubljanskoj banci, ali s time se nije usrećio. Novac je jednostavno nestao 'preko noći', a istu sudbinu doživjele su još tisuće hrvatskih štediša koji su ostali bez ušteđevine. Čak 16 godina profesionalne karijere otišlo je u nepovrat...

Morao se vratiti nogometu kako bi preživio, a potom su mu četnici u rodnom Obrovcu zapalili obiteljsku kuću. U teškim životnim trenucima pomogao mu je i NK Rijeka. Našli su mu posao domara na stadionu na Podmurvicama, a radio je i kao trener mlađih kategorija u školi nogometa.

Godine 2017. Desnica je bio suočen s teškom dijagnozom, što ga je jako potreslo, pa se dosta bio povukao u sebe, rekla je njegova kći Maja Desnica u jednom razgovoru za Večernji list. Srećom, u svibnju 2018. godine, nakon operativnoga zahvata na prostati koji je izveo dr. Kristijan Krpina, Damir Desnica ponovno je posve zdrav i bolest nije ostavila nikakve posljedice. Cijelo vrijeme liječenja imao je veliku potporu Armade koja ne zaboravlja svoga idola.