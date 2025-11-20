Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
JEDVA PREŽIVIO

Hrvatskoj legendi zapalili su rodnu kuću, a banka mu je oduzela novac: 'Potresla me teška dijagnoza'

Privatna arhiva
VL
Autor
Stjepan Meleš
20.11.2025.
u 20:11

U teškim životnim trenucima pomogla mu je i NK Rijeka. Našli su mu posao domara na stadionu na Podmurvicama, a radio je i kao trener mlađih kategorija u školi nogometa.

Damir Desnica jedan je od najboljih igrača Rijeke u njezinoj povijesti. Iako se rodio s hendikepom, bio je gluhonijem, to ga nije spriječilo da pokaže svoju čaroliju na nogometnom terenu. Prije gotovo 40 godina Rijeka je na Kantridi u sklopu Kupa Uefe srušila veliki Real Madrid, no u uzvratu su žestoko pokradeni, a gluhonijemi Desnica dobio je isključenje zbog prigovora?!

Desnica je u dresu Rijeke osvojio dva jugoslavenska kupa, godinama je bio jedna od glavnih uzdanica, a dobrim igrama stigao je do dresa jugoslavenske reprezentacije. Nakon 11 godina provedenih u Rijeci, otišao je u Belgiju, gdje je završio igračku karijeru. Treba napomenuti i da je postao prvak Europe s mladom reprezentacijom Jugoslavije 1978. godine. Tada su plavi imali sjajnu generaciju poput Zajeca, Kranjčara, Klinčarskog, Pižona Petrovića, Šestića… Desnica je u finalu i postigao pogodak protiv tadašnje Istočne Njemačke.

Poslije igračke karijere dogodile su mu se ružne stvari i kola su krenula nizbrdo. Štedio je svoj mukotrpno zarađen novac u Ljubljanskoj banci, ali s time se nije usrećio. Novac je jednostavno nestao 'preko noći', a istu sudbinu doživjele su još tisuće hrvatskih štediša koji su ostali bez ušteđevine. Čak 16 godina profesionalne karijere otišlo je u nepovrat...

Morao se vratiti nogometu kako bi preživio, a potom su mu četnici u rodnom Obrovcu zapalili obiteljsku kuću. U teškim životnim trenucima pomogao mu je i NK Rijeka. Našli su mu posao domara na stadionu na Podmurvicama, a radio je i kao trener mlađih kategorija u školi nogometa. 

Godine 2017. Desnica je bio suočen s teškom dijagnozom, što ga je jako potreslo, pa se dosta bio povukao u sebe, rekla je njegova kći Maja Desnica u jednom razgovoru za Večernji list. Srećom, u svibnju 2018. godine, nakon operativnoga zahvata na prostati koji je izveo dr. Kristijan Krpina, Damir Desnica ponovno je posve zdrav i bolest nije ostavila nikakve posljedice. Cijelo vrijeme liječenja imao je veliku potporu Armade koja ne zaboravlja svoga idola. 

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!
Ključne riječi
nogomet Real Madrid Rijeka HNL Damir Desnica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja