Hrvatski vratar u ugovoru života potpisao za Neftchi: Želim pokazati da vrijedim više

Nakon godine dana provedene u letonskoj Rigi FC, Ivan Brkić (26), naš perspektivni nogometni vratar, potpisao je jednoipolgodišnji ugovor za jedan od najpoznatijih kao i najtrofejnijih (a i najbogatijih) azerbajdžanskih klubova Neftchi PFC. Bolji poznavatelji nogometa sjetit će se da je klub iz Bakua 2011. iz kvalifikacija Lige prvaka izbacio naš Dinamo (3:0 i 0:0). Kao i činjenice da je reprezentaciju Azerbajdžana, koja je bila hit u kvalifikacijama za SP u Rusiji, vodio Robert Prosinečki.



U posljednjim godinama u ovoj naftom i plinom bogatoj zemlji nogomet je zahvaljujući velikim ulaganjima i odličnoj infrastrukturi znatno napredovao, pa su među inim internacionalcima u sve jačoj azerbajdžanskoj ligi nastupali i mnogi naši nogometaši kao što su još jedan karlovački zet Goran Paracki, sadašnji hajdukovac Dario Melnjak te Lokomotivin vratar Krševan Santini.



Brkić je u dosadašnjoj karijeri nosio dres Istre, Cibalije, Imotskoga (na posudbi iz Lokomotive) i Zrinjskoga, gdje je ostavio najbolji dojam. Bio je kapetan momčadi, proglašen je vratarom desetljeća u tom mostarskome klubu, a izabran je i za najboljeg vratara BiH Premijer lige. Od tadašnjeg izbornika BiH Roberta Prosinečkoga dobio je pretpoziv (Ivan je podrijetlom iz okolice Ljubije odakle je njegova obitelj protjerana u ratu, pa ima i bosansko-hercegovačko državljanstvo), ali za selekciju te zemlje nije nastupio.

Foto: ustupio: Ivan Brkić



Što je možda i dobro jer Brkićeve su ambicije ipak vezane uz reprezentaciju Hrvatske za koju je branio u uzrastima do 19 i 21 godinu. To je dijelom i utjecalo na njegov prijelaz iz Rige u Baku (osim što radi o financijski isplativijem ugovoru) jer je u letonskome prvaku njegov konkurent bio vratar letonske reprezentacije Roberts Ozols, pa je kao takav morao imati svoju kvotu utakmica. A prema vani je to moglo izgledati kao da Brkić nije standardan i pouzdan. A to je ipak vratar koji je bio dugo na meti splitskog Hajduka i za kojega je Igor Pamić, bivši Istrin trener koji je danas na klupi Karlovca, izjavio da je novi Beara. Zbog atraktivnih obrana stasitog Karlovčanina (visok 196 cm), s adresom u Vojniću, koji je u dosadašnjoj karijeri skupio preko 150 prvoligaških i europskih utakmica. A poznat je i po svom urednom i sportskom životu. U kraćem nam je razgovoru Ivan kazao i ovo:



- Zahvalan sam svom bivšem poslodavcu Rigi FC na korektnoj suradnji. Ovih dana sam s novim klubom na pripremama u Antalyji, gdje se pomalo upoznajem sa suigračima i vodstvom kluba. Prijelaz u najtrofejniji azerbajdžanski klub smatram prilikom da u nastavku sezone pokažem i potvrdim svoju pravu vrijednost koja bi me, nadam se, mogla približiti našoj nacionalnoj vrsti. Smatram da sam potpisao odličan ugovor, a sezona nam počinje sljedeći tjedan četvrtfinalnim susretom Kupa protiv Sabaha. Samo sedam dana kasnije na rasporedu je najveći domaći derbi između nas i Qarabaga, trenutačno vodeće momčadi prvenstva u kojoj igra i bivši Riječanin Marko Vešović. Mi ćemo pokušati s trećeg mjesta krenuti u borbu za potvrdu prošlogodišnjeg naslova i pobjednika u kup natjecanju - napomenuo je Brkić za kojega mnogi stručnjaci tvrde da zaslužuje braniti u klubovima liga petice.