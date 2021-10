Hrvatski vaterpolisti i vaterpolistice snimili godišnji kalendar u Splitu

Kao najava najvećeg sportskog događaja sljedeće godine, Europskog vaterpolskog prvenstva za žene i muškarce, tradicionalan vaterpolski godišnji kalendar sniman je upravo u Splitu, s glavnim akterima Europskog prvenstva, hrvatskim vaterpolisticama i vaterpolistima.

12 vaterpolskih parova za 12 mjeseci na 12 autentičnih turističkih atrakcija grada Splita koji je izababran za domaćina ovog prvenstva.

- Nije slučajno grad Split izabran za domaćina Europskog prvenstva. Poznato je da Splićani vole sport i vaterpolo. Očekujemo odličnu atmosferu na tribinama Spaladium Arene sljedeće ljeto! Tijekom snimanja kalendara prekrasne vizure ovoga grada odigrale su ulogu glavne kulise našim vaterpolistima i fotografu Šimi Eškinji da na najbolji mogući način predstavimo mjesto održavanja prvenstva i pozovemo sve Europljane da sljedeće godine posjete upravo Hrvatsku, odnosno Split – najavila je Ivana Janković, voditeljica PR službe i marketinga HVS-a.

Projektu se s veseljem priključila splitska škola Callegari na čelu s voditeljicom škole Ivanom Zelić i vizažisticama Julijom Koludrović, Emom Šošić, Ilijanom Jurčević, Helenom Stanić te stilisticom Elom Igrec, dok je za frizuru svih vaterpolistica i vaterpolista bio zadužen poznati splitski frizer Tomislav Gelo.

- Uživali smo u idiličnom okruženju i fotografiranju na najpoznatijim splitskim turističkim lokacijama. Haljine hrvatskog dizajna Hippy Garden koje su nosile sve cure bile su prekrasne, a i dečki su bili zgodni u Galileo odijelima - rekla je nasmijana reprezentativka Emmi Miljković.

Prvenstvo će se održati od 27. kolovoza do 10. rujna 2022. godine. U muškoj konkurenciji izravan plasman na Europsko prvenstvo u Splitu osigurale su momčadi koje su bile plasirane u prvih 8 na posljednjem EP u Budimpešti 2020., a to su Mađarska, Španjolska, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Italija, Grčka i Rusija. Kod djevojaka to su Španjolska, Rusija, Mađarska, Nizozemska i Italija te domaćin Hrvatska.

Ususret tako važnom sportskom događaju svjetski renomirana kompanija za proizvode vodenih sportova Malmsten, koja ima reputaciju svjetskog lidera i partnera krovnih vaterpolskih organizacija FINA i LEN, odlučila je uoči ovog velikog događaja postati partner Hrvatskog vaterpolskog saveza.

- Kao i uvijek, i sada smo tražili načine da se povežemo s najboljima. Ovom prilikom predstavljamo novu vaterpolsku loptu koju plasiramo u zemlje s najvećom vaterpolskom povijesti i uspjesima. Samim time, Hrvatski vaterpolo savez i Jadranska liga, kao vodeći svjetski vaterpolo brendovi sami su se nametnuli kao novi partneri. Iznimno smo sretni i ponosni što započinjemo jednu vjerujemo uspješnu i dugoročnu suradnju. Malmsten lopta tako će biti službena lopta Hrvatskih prvenstava za sve uzraste oba spola, kao i u Jadranskoj ligi – rekao je Dragan Jovanović, predstavnik Malmstena.