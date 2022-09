Hrvatski trener iz Danske: Plaše se naše kreativnosti i Modrića, ali žele osvetu

Uoči sraza Hrvatske i Danske kontaktirali smo Ivana Preleca (35). Naš mladi i talentirani nogometni trener u ožujku ove godine preuzeo je dansku momčad Vejle. Prelec je godinama radio u omladinskoj školi Dinama gdje je vodio i drugu momčad, vodio je seniorske momčadi Gorice i Istre, trenirao i Legiju iz Varšave...

Koliko se u Danskoj priča o srazu s Hrvatskom?

- Priča se dosta. Teško možemo pričati o euforiji, no vesele se utakmici. Zadovoljni su kako njihova nacionalna momčad igra i kakve rezultate postiže zadnjih godina. Uvjereni su kako je izbornik Kasper Hjulmand donio pomake. Njih samo zanima pobjeda - počeo je Ivan Prelec.

Kada pričate o euforiji, njihov doživljaj sigurno je malo drugačiji od onog kako mi doživljavamo našu reprezentaciju?

- Tako je. No, njihov pristup bilo čemu bitno se razlikuje od našeg. Stvar je kulture, odnosno civilizacijske razine. Mentalitet je drugačiji, oni su disciplinirana i kulturna nacija. Nije da ne pokazuju emocije, no to se ne može uspoređivati s načinom kako mi to radimo, ni blizu. Kod njih nema ekstremnih stanja, ni euforija ni depresija. Kontroliraju se, rekao bih.

Sigurno će se htjeti revanširati za onaj lipanjski poraz u Kopenhagenu?

- Naravno, oni su očekivali da će nas pobijediti u toj utakmici. Sjetite se da su kontrolirali utakmicu u prvom dijelu, dok smo mi u nastavku bili dominantniji. Danci se čude, zapravo dive kako naša reprezentacija u kontinuitetu postiže tako dobre rezultate. Naravno, impresionirani su razinom na kojoj je u toj utakmici odigrao Luka Modrić. Iznimno nas poštuju, no jako puno očekuju od sljedeće utakmice s Hrvatskom.

Koliko vama u Danskoj pomaže taj imidž hrvatskog nogometnog proizvoda?

- Činjenica da sam dugo godina radio u Dinamovoj nogometnoj školi kao i u Prvoj HNL, sigurno mi je pomogla. Oni to cijene, no najprije su čekali da procijene moju viziju i da vide kakvi su rezultati, tek onda su donosili sud. Ne mogu kazati da sam zbog toga imao nekakav poseban kredit i nisu me dočekali kao nekog tko će im otvoriti oči. Naravno, vole čuti tuđa mišljenja i postavljaju pitanja o tome kako mi radimo u Hrvatskoj. No, oni imaju svoj sustav kojemu vjeruju. Nisu stali u vremenu, prate trendove i iz drugih primjera izvlače korist za sebe.

Koliko je njihova razina organizacije drugačija od onog na što ste do dolaska u Dansku bili naviknuti?

- Iznimno su disciplinirani. To je opet vezano uz mentalitet. Mi smo kreativni, a oni su dosljedni i organiziraniji. Njihov sustav je posloženiji na svim razinama. To se osjeti. Mi smo talentiraniji, iako sam se i u tom smislu iznenadio potencijalom i talentom njihovih igrača u mlađim kategorijama. Jedna od važnijih razlika je i ta da kod nas igrača moraš više motivirati kako bi iz njega izvukao maksimum, dok se kod njih ozbiljan i predan pristup podrazumijeva.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Čega se Danci najviše plaše, osim super kreativnosti Luke Modrića?

- Iskreno, nisam pratio njihove medije. Najviše pričam s kolegama u klubu. Ne bih kazao da se plaše, više nas doživljavaju kao izazov.

Što vam govori trenerski instinkt? Oni se plaše naše kreativnosti, a mi njihove dinamike u igri...

- Baš tako, otprilike. Najvažnije je kakvi ćemo mi biti. Možda imamo većih oscilacija, dok kod njih takvo što ne postoji. Bit će to iznimno zahtjevna utakmica, no u prednosti smo, posebice ako budemo na razini drugog poluvremena u Kopenhagenu.

Najvažnija je stvar što naši najbolji igrači igraju ključne uloge u svojim klubovima?

- Apsolutno. Posebice mi se sviđa što u zadnjoj liniji imamo iznimno mlade i potentne igrače. Već su se dokazali na ozbiljnoj razini i to nam je dodatan impuls. Uz prekaljene igrače prema naprijed imamo balans u momčadi i zbog toga smo bolji nego što smo bili. Ta smjena generacija odrađena je iznimno dobro. Mladi igrači mogu odmah uskočiti u sedlo, prošli smo onaj dio uhodavanja i prilagodbe. Novi igrači već sada su spremni igrati na najvišoj razini.

Dakle, prelazak je napravljen laganije nego smo očekivali?

- Upravo to...

Kada govori o mladim snagama, Prelec je izdvojio neka imena.

- Obrambena linija Gvardiol, Šutalo, Erlić već sada može igrati na top razini i dobro je što taj proces prilagodbe neće trajati godinu - dvije dana. Naravno, u taj novi igrački val spadaju i Majer, Ivanušec...

Iz mlade reprezentacije također se profiliraju neke nove snage.

- Mlada vrsta pokazuje s kakvim potencijalom raspolažemo. Dokaz su to i igrači koje sam već spomenuo koji su do jučer igrali s mladom reprezentacijom, a sada su u A vrsti. To nam daje samopouzdanje i vjeru da ne moramo brinuti za našu reprezentaciju u budućnosti - zaključio je Ivan Prelec.