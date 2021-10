VIDEO Hrvatski sportaši isprobali VR igre, Srbić 'glumio' Glasnovića i Martina

Predavačke zvijezde prvog dana Sport Festa bili su srebrni gimnastički olimpijac Tin Srbić (25) i dvostruka gimnastička olimpijka Ana Đerek (23). Oboje su priznali da im više godi boravak u Poreču nego da su sada u Japanu, u kojem će za koji dan početi Svjetsko prvenstvo, od kojeg su, u olimpijskoj godini, odustali. Još od 2008. hrvatska gimnastika na svakim Igrama ima predstavnika, a ovaj posljednji, muški bio je bolji čak i od predstavnika gimnastičke velesile Kine.

– Kada Kina ima svoje državno prvenstvo, to traje tjedan dana, a naše traje sat i pol, i to muško i žensko zajedno – karikirao je odnos snaga Srbić, svjestan čega se sve morao odreći da uopće dođe u priliku da takvo što postigne.

A o svemu onome što je sve morala propustiti u mladosti zbog želje za sportskim uspjehom, govorila je i Ana Đerek:

Jedini ritual – tuširanje

– To se čini zahtjevno onima koji nisu u tome, no mi dosta rano krenemo s dva treninga dnevno. Često me ljudi pitaju kako se uspijevam tako žrtvovati, no to nije žrtva, jer ja tako živim odmalena – kazala je ova studentica Učiteljskog fakulteta, koja još nije sigurna hoće li uopće nastupiti na OI u Parizu ili će izaći na tržište rada.

Dvije godine stariji Srbić nastupu u Parizu strastveno se nada i vjeruje da ni tada, kao što ni sada, na dan natjecanja, neće imati posebnih rituala.

– Moj je jedini ritual da se 15 minuta prije polaska u dvoranu istuširam vrućom vodom. To je neka moja fora.

Kad smo već na temi “samopomoći”, i Tin i Ana rekli su nam da rade sa sportskim psiholozima jer u njihovu je sportu itekako važno biti laserski precizno usredotočen na izvedbu.

– Ja već pet godina radim s profesoricom Barić s KIF-a i mi 80 posto vremena ne razgovaramo uopće o gimnastici, nego o problemima izvan dvorane – kazao je Srbić, a nešto slično dodala je i Đerek.

– Već nekoliko godina radim s Doris Matošić i na dnevnom redu nisu samo sportski problemi. Zapravo, na moj trening i nastup utječe i sve ono što mene muči izvan dvorane. Pa razgovaramo i o privatnim stvarima, o strahovima i slično. Nekad je na dan natjecanja psihološka pripremljenost važnija od tjelesne jer, ako glava nije na mjestu, onda se događaju pogreške.

Ani bolje išlo trčanje

A boravak na Sport Festu i jednome i drugome bio je poput rasterećenja. A relaksirati su se mogli i na štandu kod Luke, Nenada i Saše, trojice izumitelja videoigre “VR Summer Sports”, kod kojih se možete natjecati u trčanju s preponama, skoku u dalj, bacanju koplja, plivanju, streljaštvu...

– Nisam nikad probao VR igre i oduševio sam se. Probao sam trap da vidim kako je to biti Josip Glasnović, a onda i veslanje da vidim kako je Damiru Martinu. Uh, veslao sam nešto više od minute na prazno i umorio sam se prilično – priznao je Tin.

– Ja sam probala gađanje zračnim pištoljem i tu nisam blistala, a bolje mi je išlo trčanje preko prepona – povjerila nam je Ana.

Na istoj igri vidjeli smo i glavnog tajnika HOO-a Sinišu Krajača, koji se okušao u “plivanju” i koji je održao predavanje u tandemu s predsjednikom HOO-a Zlatkom Matešom.