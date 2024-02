Hrvatski nogomet od danas je još bogatiji, izašla kolekcija koja će obradovati navijače

Hrvatski nogometni savez s ponosom najavljuje izdavanje albuma sa sličicama Vatreni put, svojevrsnu enciklopediju hrvatske nogometne reprezentacije i svih uzbudljivih avantura vatrenih koje smo pratili posljednjih trideset godina. Prvi put u povijesti ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu imaju priliku kućnoj biblioteci dodati štivo koje sadrži pregled utakmica, izbornika i igrača tijekom godina, počevši od prve utakmice u listopadu 1990. protiv SAD-a pa do nastupa u Ligi nacija 2023. No, ovo nije još samo jedan album sa sličicama već jedinstven, interaktivan album koji priča kako se hrvatska nogometna reprezentacija izgradila do statusa koji danas ponosno nosi.

Prvi put digitalna platforma

Za ljubitelje nogometa Vatreni put ima neprocjenjivu vrijednost. Malo je onih koji, čak i ako ne prate aktivno nogometna zbivanja, ne pamte posebne trenutke, poput nastupa Maradone u prijateljskoj utakmici protiv Argentine 1994. ili Šukerove golove, njegovo odobravanje glavom i slavlje na prvenstvu u Francuskoj. U novijoj nogometnoj povijesti, u kolektivnoj svijesti, živi cijeli spektar emocija koju su mnogi Hrvati osjećali pomno prateći nekoliko produžetaka s jedanaestercima na slavnom prvenstvu u Rusiji. Svi ti trenuci, i mnogi drugi, opisani u Vatrenom putu, čine važan dio hrvatske nogometne povijesti. Sve te trenutke kroz objektiv svojih fotoaparata zabilježili su naši najbolji sportski fotografi pa ćete moći uživati u spektakularnoj fotodokumentaciji Radiše Mladenovića, Roberta Beloševića, Siniše Hančića, Matka Biljka i Drage Sopte.

Prvi put na tržištu dostupna je digitalna platforma, osmišljena kao spoj napredne tehnologije i zanimljivih sadržaja. Skeniranjem QR kôda, dostupnog u albumu ulazi se u digitalnu nogometnu galaksiju. Tamo sve kolekcionare očekuje mnoštvo vrijednih nagrada i dodatnih sadržaja koji će činiti pravu poslasticu istinskim nogometnim fanovima.

Svaka sličica sadrži jedinstveni QR kôd koji nakon skeniranja otkriva poseban sadržaj. U aplikaciji čekaju kvizovi koje svakako vrijedi zaigrati jer donose vrijedne nagrade. Dodatnu draž nosi jedinstveni izazov kojim se može postati ključni dio nogometne povijesti. Svi skupljači sličica imaju priliku glasati za najbolju postavu hrvatske nogometne reprezentacije svih vremena, birajući između legendarnih igrača za svaku poziciju.

Nema pravog vatrenog navijača koji se nije barem jednom zamislio kako odjeven u dres s crvenim i bijelim kvadratićima stoji na centru i napeto iščekuje sučev zvižduk za početak utakmice. Uz digitalnu platformu Vatreni put svi hrvatski nogometni zaljubljenici imaju priliku odjenuti “sveti” dres te iz udobnosti vlastitog naslonjača otploviti u nezaboravne trenutke hrvatske nogometne povijesti!

– Iznimno sam zadovoljan činjenicom da izlazi album sa sličicama posvećen uspješnoj povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. On nije samo kronika puta vatrenih od povijesne utakmice protiv SAD-a do najvećih uspjeha osvajanjem četiriju medalja, već i ono što ostaje u naslijeđe generacijama koje tek dolaze. Uvjeren sam da će Vatreni put pronaći put do kolekcionara i navijača hrvatske nogometne reprezentacije koji će se tako još jednom prisjetiti veličanstvenih dosega vatrenih kroz povijest – rekao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.

Tvrde korice pun pogodak

Album Vatreni put ima 82 stranice, a u njemu je 370 sličica s jedinstvenim QR kodovima, od toga 74 na holografskom materijalu (52 su zlatne sličice). Glavni je distributer albuma Tisak d. d., a bit će dostupan na svim relevantnim prodajnim mjestima od 20. veljače.

– Nakon albuma sa sličicama HNL-a, evo nam još jednog albuma koji svaki kolekcionar mora imati u svojoj kolekciji. Sama činjenica da će album imati isključivo tvrde korice pun je pogodak. A hoće li po prodaji nadmašiti album Toppsa, koji izlaze u povodu Europskog nogometnog prvenstva, teško je reći – rekao je Marko Crnić, jedan od kolekcionara.

Inače, u subotu, 24. veljače od 10 sati svoja će vrata otvoriti prvi Zagreb Card Show. Događanje u organizaciji zaljubljenika u sportske sličice i najvećeg svjetskog izdavača sportskih kartica The Topps Company, namijenjeno je svim ljubiteljima sportskih kartica i sličica te TCG proizvoda poput Pokemon karata, Magic The Gathering ili Yu-Gi-Oh karata. Ulaz za posjetitelje je besplatan.