Hrvatski judaši i judašice na Europskom prvenstvu u Lisabonu osakaćeni

Hrvatski judaši i judašice nastupit će na Europskom seniorskom prvenstvu koje se održava u Lisabonu od 16. do 18. travnja.

Među 362 natjecatelja je i 11 hrvatskih imena, ali priliku da se bori za medalju neće imati Barbara Matić koja je otpala tri dana uoči prvenstva zbog dva pozitivna COVID-19 testa.

- Žao mi je, ali što je tu je. Osjećala sam se odlično, pokazale su to i medalje na World Touru. Sad mi je glavno što brže se oporaviti i nastaviti pripreme za Tokio - optimistična je Matić, istaknvši odmah kako će biti glavna navijačica ispred TV ekrana za cijelu reprezentaciju, svih 11 kolegica i kolega.

Među njima ima iskusnih imena, poput Ivane Maranić (preko 78 kg), Zlatka Kumrića (do 100 kg) i Dominika Družete (do 81 kg), ali i potpuno novih imena na top razini seniorske pozornice, poput Roberta Klačara (do 66 kg), Ane Viktorije Puljiz (do 52 kg) ili Lare Cvjetko (do 70 kg).

- Zdrav sam i spreman. Imali smo dosta priprema do sada i prošli tjedan smo odradili finalne pripreme u Puli. Judaški se osjećam odlično, kao i zadnjih mjeseci, ali nikako da mi se poklopi dan da to pokažem na turniru tako da se veselim novoj prilici da to promijenim - kaže Družeta, osvajač europske bronce iz Varšave 2017. godine, koji će na tatami u subotu.

Međutim, i nova imena u seniorskoj konkurenciji dolaze s ozbiljnim prošlogodišnjim rezultatima iz juniora (Puljiz europska bronca), odnosno mlađih seniora (Cvjetko europska prvakinja, Klačar europski viceprvak).

- Dobro se osjećam i zadovoljna sam pripremom za Lisabon. Puno smo trenirali i iako se nikad nisam borila na toj razini, znam da, ako dam sve od sebe, mogu dobro odraditi borbe. Veselim se turniru i novom iskustvu u seniorskoj konkurenciji - kazala je Cvjetko, koja također nastupa u subotu.

U petak nastupaju Klačar, koji je na Europskom prvenstvu za mlađe seniore krajem prošle godine u Poreču, pokazao veliki razvoj te Puljiz, koja je u Poreču osvojila juniorsku broncu i konstantno je u vrhu svoje konkurencije. Oni dolaze u Lisabon kao najava novog olimpijskog ciklusa, u kojem će zasigurno biti dio jake hrvatske reprezentacije.

U subotu, uz Cvjetko i Družetu nastupa i Iva Oberan (do 63 kg), dok je nedjelja rezervirana za iskusniju postavu i mladu Helenu Vuković (preko 78 kg). Braća Kumrić, Zlatko i mlađi Marko, ovog puta obojica u kategoriji do 100 kg te Maranić, uz Karlu Prodan (do 78 kg) imaju kvalitetu za dobar plasman.

Podsjetimo kako Prodan brani europsku broncu, osvojenu na Europskom seniorskom prvenstvu u Pragu 2020. godine. Vuković, kao bivša svjetska kadetska prvakinja te Ivan Čović (preko 100 kg), u najvišim kategorijama tražit će put do što boljeg rezultata.

Kvalifikacije svakog dana počinju u 10 sati, a finalni blokovi su svakog dana u 16 sati, s prijenosom svih borbi uživo na live.ijf.org internet stranici.