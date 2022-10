Hrvatski izbornik je ozbiljan kandidat za klupu Bundesligaša! 'Otkazao nam je važan pucač zbog ozljede'

Hrvoje Horvat, izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, trenutačno ne razmišlja samo o ponedjeljku kada će se okupiti reprezentacija za kvalifikacijske susrete za odlazak na Europsko prvenstvo 2023. godine. Naime, izbornik je ozbiljan kandidat i za klupu njemačkog prvoligaša Stuttgarta kojem na početku sezone baš ne cvjetaju ruže. Nakon osam odigranih utakmica Stuttgart je na 14. mjestu sa samo četiri boda. Ima dvije pobjede i šest poraza. Ispod njih su samo četiri kluba od kojih tri imaju po dvije utakmice manje.

'Nedostaje mi svakodnevni rukomet'



– Iskreno, nije da mi je dosadno, ali mi nedostaje svakodnevni rukomet. Reprezentacija zahtijeva također dosta posla što se tiče pripreme, papirologije, gledanja videa, praćenja igrača. Ali, meni nedostaje dvorana i zato mi se sviđa što sam kandidat za klupu Stuttgarta. Bilo bi drugačije da HRS ima svoju dvoranu i Akademiju rukometa gdje bi se mogli održavati svakodnevno treninzi svih mogućih selekcija. Sad, što se tiče Stuttgarta, još uvijek ništa ne znam. Rekli su da će se javiti do nedjelje pa čekam – rekao je Horvat.



Niste jedini kandidat. Čak su se spominjala i dva naša druga trenera – Slavko Goluža i Vlado Šola, pa Vladimir Petković, izbornik Rusije...



– Mislim da je izbor sužen samo na Uroša Zormana i mene. Naravno, opcija je da do kraja ove godine i prvog dijela sezone zadrže Jürgena Schweikardta koji je preuzeo momčad nakon što je otišao španjolski trener Alonso koji je upisao četiri početna poraza. U svakom slučaju vjerujem da bih unaprijedio igru Stuttgarta i da bismo brzo uplovili u mirnije vode. Momčad je dobra, više nego solidna. Tu je naš Ivan Slišković i još nekoliko zanimljivih, kvalitetnih igrača. Na vratima je legendarni Silvio Heinevetter – kaže Horvat.

Ne biste bili prvi Horvat koji je radio kao trener u Njemačkoj?



– Da, tata Hrvoje je dugo godina radio kao trener. Od 1991. do 2013. godine bio je trener Gummersbacha, Willstätta, Melsungena i Coburga. Mislim da bi se dobro snašao u Njemačkoj, pogotovo što se tiče jezika jer ga dobro govorim. Na kraju krajeva Stuttgart i nije tako daleko do Zagreba, pogotovo ne avionom – rekao je Horvat.



Da biste postali trener kluba, morali ste dobiti zeleno svjetlo Hrvatskog rukometnog saveza?



– Naravno, bila je sjednica Upravnog odbora gdje su mi dozvolili da budem trener kluba, ako se to realizira – naglasio je izbornik.



Poznato je da se njemačka liga igra do 31. prosinca, kako ćete uskladiti klupske obaveze s pripremama reprezentacije?



– Ovoga puta njemačka liga iznimno završava 26. prosinca, taman kada počinju pripreme za Svjetsko prvenstvo. Tako da s te strane nema problema.



Jedino što u tom slučaju nećete provesti Božić u Zagrebu kao prijašnjih godina?



– Izdržat ću bez toga, ha ha.



Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak?



– Da, nakon duže stanke opet smo zajedno. Čekaju nas dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na Europsko prvenstvo 2023. godine. Prvo igramo s Grčkom u Varaždinu, 12. listopada, a onda u nedjelju, 16. listopada, gostujemo kod Belgije. Objektivno, favoriti smo u obje utakmice premda nećemo podcijeniti nijednog suparnika. Pogotovo ne Grčku koja je u prošlom kvalifikacijama iznenadila Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. To su igrači koji uglavnom igraju dva najjača grčka klub, a Olympiacosu i AEK-u – rekao je Hrvoje Horvat.

Otkazao je Marko Mamić

Kakav nam je roster?



– Zbog ozljede nema Zvonimira Srne, a otkazao je i Marko Mamić koji ima problema s leđima pa smo ga odlučili poštedjeti za ovu akciju.

Hoćete li nekog naknadno pozvati umjesto Mamića?



– Nema potrebe. Na toj poziciji lijevog vanjskog pucača imamo Jaganjca, Šarca i Lučina.



Za razliku od EP-a u Mađarskoj, ovoga puta idemo s najjačim sastavom?



Da, tu su sve naše zvijezde, predvođene Duvnjakom, Karačićem i Cindrićem.



Svi znamo da volite more i Pag gdje imate obiteljsku kuću u Staroj Novalji. Sad kad je ovako lijepo vrijeme u listopadu, je li vam žao što niste tamo?



– Iskreno mi je žao. Sada je na moru najljepše, mir i tišina, bez gužve, a more je još uvijek toplo za kupanje. Da ima vremena, bio bih dolje, ali imam puno obaveza, djeca idu u školu tako da je more rezervirano ipak samo za ljetne mjesece – zaključio je Horvat.

