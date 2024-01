Hrvatski i crnogorski navijači naguravali se na tribinama, reagirali policija i zaštitari

Serijom promašaja i neodlučnosti u situacijama s igračem više, hrvatski vaterpolisti nisu iskoristili priliku da izbore lakšeg protivnika u četvrtfinalu Prvenstva Europe (Gruziju ili Rumunjsku). A za to im je trebala ili čista ili pobjeda na peterce protiv Crnogoraca koji su na kraju slavili pirovu pobjedu (13:15) jer su ostali treći i morat će igrati osminu finala.

Opet isti problemi

I u ovoj utakmici "štekala" nam je realizacija igrača više što su Crnogorci u posljednjoj četvrtini iskoristili za svoje drugo vodstvo (9:10). Zapravo, vrhunac te problematike dogodio se dvaput u posljednjoj četvrtini. Prvi put na njenom početku kada naši ne uspijevaju zabiti iz napada s dva igrača više a potom i u posljednje dvije minute koje su naš odigrali s igračem više. Štoviše, nakon što Fatović zbog isključenja Popadića bez prava zamjene, nije iskoristio peterac, naši su minutu prije kraja primili pogodak s igračem više. A da krah bude još bolniji, u posljednjih 13 sekundi nisu iskoristili dva igrača više jer se nitko nije usudio šutirati.

A takva nesigurnost reflektirala se i na izvođače peteraca pa je tako crnogorski vratar Tešanović obranio peterece i Harkovu i, očito, uzdrmanom Fatoviću koji postao tragičarem najvažnije hrvatske utakmice u dosadašnjem dijelu Prvenstva.

- Imali smo posljednji napad s dva igrača više a priliku za prelomiti utakmicu imali smo i prije ali smo s igračem više primili pogodak. Crnogorci su iskoristili našu nepažnju i moguće je da su te neiskorištene prilike utjecale i na našu pribranost u izvođenju peteraca - kazivao je Fatović nesretan što je i on kumovao tome da će Hrvatska u četvrtfinalu najvjerojatnije na svjetskog doprvaka Grčku.

Ojađen je bio i hrvatski izbornik Ivica Tucak koji se žalio na to što dvojica sudaca nisu vidjela Popadićev udarac laktom u Biljakino lice pa je on morao zatražiti video pregled nakon kojeg je dosuđeno isključenje bez prava zamjene. A, dojma smo, da ga je još više žuljalo to što to njegovi izabranici nisu znali iskoristiti.

- Sami smo si krivi. Imali smo sve u svojim rukama i žao mi je što nismo pobijedili. Ovo jest gorak okus no konačni je cilj otići do kraja u Zagrebu.

A ovako uzdrmanima to će im biti itekako otežano čega je svjestan i kapetan Marko Bijač.

- Najviše mi je žao što i po treći put nismo uspjeli usrećiti ovu sjajnu dubrovačku publiku.

Na Plivalištu Gruž, ispunjenom sa 2800 gledatelja, tijekom utakmice došlo je do naguravanja između hrvatskih i crnogorskih navijača pa su morali intervenirati zaštitari i policija. Fotogaleriju pogledajte u prilogu.