Hrvatske rukometašice potonule u završnici protiv Rumunjske

Ženska rukometna reprezentacija Hrvatske poražena je od Rumunjske s 25-23 (11-11) u utakmici 4. kola skupine 1 kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024., koja je u nedjelju odigrana pred ispunjenim tribinama dvorane "Josip Samaržija Bepo" u Koprivnici. Rumunjke su do pobjede došle velikim preokretom u zadnjih devet minuta dvoboja, kad su napravile seriju 6-0 i zaostatak od četiri gola pretvorile u trijumf.

Najbolja u hrvatskoj reprezentaciji bila je Andrea Šimara koja je sa stopostotnom preciznošću postigla šest golova. Po triput su mrežu tresle Josipa Mamić i Kristina Prkačin. Tea Pijević je imala 12 obrana.

Rumunjke je predvodila Sonia Seraficeanu sa šest pogodaka, a pet ih je postigla Corina Lupei.

Izabranice Ivice Obrvana loše su otvorile utakmicu. U devet minuta su samo jednom uspjele zatresti mrežu Rumunjki, dok su gošće u tom razdoblju četiri puta svladala Teu Pijević. Nekoliko obrana hrvatske vratarke i preciznija napadačka igra donijeli su našoj reprezentaciji izjednačenje na 4-4 u 13. minuti, a četiri minute poslije i prvo vodstvo (6-5).

Uspjela je Hrvatska do 23. minute doći i do tri gola prednosti (9-6), ali su Rumunjke u samo dvije minute napravile seriju 3-0 za izjednačenje na 9-9. Nažalost, hrvatske rukometašice nisu uspjele iskoristiti igračicu više u završne dvije minute već su primile pogodak za 11-11, što je bio rezultat nakon prvih 30 minuta igre.

Početak drugog poluvremena protekao je u izjednačenoj borbi, u kojoj su se reprezentacije izmjenjivale u vodstvu, da bi Hrvatska na krilima Andree Šimare, koja je od 44. do 46. minute postigla tri uzastopna gola, prvi put došla do prednosti od četiri pogotka (21-17). Do 52. minute izabranice Ivice Obrvana držale su prednost (23-19) koja im je donosila željeno prvo mjesto u skupini, da bi im se dogodio nashvatljiv pad.

Rumunjke su u završnih osam minuta napravile 6-0 i na kraju došle do pobjede 25-23, kojom su zadržale stopostotni učinak te osigurale prvo mjesto. Hrvatska će vizu za završni turnir morati izvaditi u zadnje dvije utakmice.

Do kraja kvalifikacija hrvatske rukometašice će u 5. kolu (3. travnja, 17 sati) gostovati u Grčkoj, dok će u 6. kolu (7. travnja, 18 sati) u Zagrebu biti domaćin reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Kvalifikacije za EP rukometašica 2024.

SKUPINA 1

Hrvatska - Rumunjska 23-25 (11-11)

Grčka - BIH 27-23 (11-8)

Ljestvica:

1. Rumunjska 4 4 0 0 132-85 8

2. HRVATSKA 4 2 0 2 110-90 4

3. Grčka 4 2 0 2 93-109 4

4. Bosna i Hercegovina 4 0 0 4 80-131 0