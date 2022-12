Hrvatske rukometašice dobile 25.000 dolara pomoći: 'Konačno netko vidi da postojimo'

Olimpijska solidarnost Međunarodnog olimpijskog odbora odobrila je zahtjev Hrvatskog olimpijskog odbora za financijsku potporu ženskoj odbojkaškoj i ženskoj rukometnoj reprezentaciju za pripremne aktivnosti za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine. Novčana donacija dodjeljuje se u sklopu programa "Potpora za ekipne sportove Pariz 2024.". Potpora koja iznosi 25.000 dolara po reprezentaciji namijenjena je za trošak priprema za velika međunarodna natjecanja koja im predstoje u sljedeće dvije godine, s ciljem ostvarenja kvalifikacijske norme za OI u Parizu.

Novac za pripreme

– Prije svega, puno nam znači pozornost koju su HOO i MOO pokazali prema našoj reprezentaciji, dakle da je netko vidio da mi nešto radimo i da postojimo. Da ste to pitali prije tri ili četiri godine, sigurno ne bismo ovako razgovarali jer smo mi tada bili nevidljivi na kartama ženskog rukometa. Dakle, to nam je u svakom slučaju veliko priznanje. Sigurno će taj novac pomoći i nama i Hrvatskom rukometnom savezu koji skrbi o 10-12 reprezentacija. Zato nam je ova pomoć jako bitna, tim više što je to vrlo korektna i vrlo konkretna pomoć koja nam i u tom iznosu može pomoći – rekao je Nenad Šoštarić, izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije.

Taj se iznos, smatra Šoštarić, može utrošiti na više načina.

– Oko toga trebamo sjesti i dogovoriti se. To bi moglo biti više dana priprema, no kvalifikacije su najčešće usred sezone pa je teško tada povećavati broj dana priprema. No kada bismo se kvalificirali na Olimpijske igre, onda bi nam to moglo pomoći i u većem broju dana priprema. S druge strane, ima i drugih stvari u koje se isplati uložiti taj novac. Primjerice, u tehnologiju, što nam je izuzetno bitno jer ima tu puno sitnih detalja koji nam mogu pomoći i u samom treningu i u analizama utakmica i lakšoj pripremi za utakmice. Nadam se da ćemo doći u situaciju da o tome moramo razmišljati jer se prvo moramo kvalificirati – istaknuo je izbornik.

U ekipnim sportovima put do Olimpijskih igara nije nimalo lagan, pa je tako i u rukometu.

– Na Svjetskom prvenstvu u Skandinaviji trebamo biti među prvih osam ekipa, ovisno o tome tko je sve među njima, i onda se imamo šansu naći u kvalifikacijskim grupama za plasman na Olimpijske igre. Nije ni lako ni jednostavno jer jako puno ovisi i o ždrijebu na Svjetskom prvenstvu, o tome s kim ćemo se križati. No prije svega treba se plasirati na Svjetsko prvenstvo – kaže Šoštarić.

Slovačka nije lagana

A ni te kvalifikacije za SP nisu sasvim bezazlene.

– U ožujku i travnju igramo kvalifikacijske utakmice sa Slovačkom, koja je vrlo dobra reprezentacija. Ima izbornika iz Španjolske koji je bio i izbornik španjolske reprezentacije i reprezentacije Brazila i koji jako dobro zna svoj posao. Slovaci su zadnjih godina i ženski i muški rukomet vezali uz španjolsku školu rukometa, ali ja se nadam da ćemo mi biti kompletni i zdravi i napraviti taj prvi, najbitniji korak, da se kvalificiramo na Svjetsko prvenstvo – zaključio je Nenad Šoštarić.