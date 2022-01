'Hrvatske rukometaše svi u hotelu izbjegavaju, znaju da imamo najviše zaraženih igrača'

Rukometaši Hrvatske pobjedom nad Ukrajinom (38:25) ostvarili su plasman u drugi krug koji se igra u Budimpešti. Osim što smo morali pobijediti Ukrajinu morali smo čekati da završi susret između Francuske i Srbije. U tom susretu Srbija nije smjela pobijediti s dva i više razlike. Srbija se čak za taj susret pojačala s Petrom Nenadićem koji je propustio prvi krug zbog ozlijede. Nije im pomoglo. Izgubili su sa 25:29.

Otpala nova dvojica

Naravno da nije bilo sve idealno u našoj reprezentaciji prije susreta protiv Ukrajine. Naime, pozitivni na COVID 19 bili su Željko Musa i David Mandić, obojica ključni igrači obrane. Sreća da je u Segedin došao Jakov Gojun koji je jučer dobro odmijenio Musu na mjestu središnjeg obrambenog igrača. Što se tiče Davida Mandića, njegovu ulogu preuzeo je Marin Jelinić koji je to sjajno odradio. Hrvoje Horvat, izbornik reprezentacije, više ni sam ne zna tko je negativan, tko je pozitivan. Teško mu je slagati bilo kakvu taktiku, treninzi su gotovo beskorisni jer uigrava jedne igrače, a na parket istrče drugi.

- Nekako smo se skrpali za Ukrajinu, ali sada dolaze utakmice u drugom krugu gdje nema slabih suparnika. A za jače moramo biti u kompletnom sastavu, a to već odavno nismo. No, dogovorili smo se da nema plakanja, idemo igrati s onim što imamo. Atmosfera među dečkima je odlična, pogotovo među mlađima koji su pokazali veliki karakter na ove tri utakmice, ali i veliko srce. Bacali su se na glavu ako treba, ginuli su za svaku loptu – rekao je izbornik.

Na kraju je ispala više nego uvjerljiva pobjeda.

- Dobro je da smo uspjeli i odmoriti neke igrače, poput Čupića i Cindrića. Svi koji su igrali shvatili su ozbiljno utakmicu, svih 60 minuta odigrali smo prilično koncentrirano. Treba istaknuti da Ukrajina ima mladu momčad koja nam nije mogla parirati, pogotovo ne u obrani gdje smo lako prolazili i postizali pogotke, najviše s crte – dodao je Horvat.

Michael Biegler, Njemac na klupi Ukrajine, jako dobro će zapamtiti Hrvatsku. Dok je bio izbornik Poljske, na europskom prvenstvu 2016. godine izgubio je od Hrvatske s 14 razlike i to u utakmici u kojoj je pobjeda Poljskoj donosila polufinale. I sada, šest godina kasnije izgubio je od Hrvatske s 13 razlike. Da smo zadnji napad išli po pogodak, a nismo premda je bilo vremena, možda bi izjednačili najteži poraz Ukrajine na europskim prvenstvima – 22:36 iz 2006. godine. Hrvatska pak nije ostvarila rekordnu pobjedu jer ostaje rekord iz Krakowa, ali smo ostvarili novi rekord. Postigli smo do sada najveći broj pogodaka na jednoj utakmici kada je riječ o europskim prvenstvima. Do ovog susreta rekord je bio 37 pogodaka koje smo zabili Poljacima 2016., a 37 smo zabili i Islanđanima na istom EP-u.

- Moram priznati da mi je neobično drago što sam konačno na parketu, u dresu Hrvatske. Dugo je trajala ta moja agonija oko PCR testova. Iako nisam fizički najbolje spreman, pomažem koliko mogu. Uostalom, kao i još neki stariji igrači koji su se odmah odazvali izborniku vidjevši u kojoj je situaciji. Da se malo našalim, mi već sada bez problema možemo organizirati međusobnu utakmicu – pozitivni protiv negativnih. Kako svi znaju da imamo daleko najveći broj zaraženih igrača, svi nas u hotelu izbjegavaju pa smo uglavnom po sobama – rekao je Marino Marić, kružni napadač reprezentacije.

Idemo se prvo zbrojiti

Naši pivoti jučer su postigli čak 11 pogodaka, najviše Šipić – sedam.

- Ma oduševljen sam ovim mladim dečkima. Posebice Lučinom. To će biti top svjetska klasa – dodao je Marić.

Marin Šipić baš se dobro raspucao.

- Jeste vidjeli? Samo jedan promašaj u osam pokušaja. Takvu statistiku odmah potpisujem na svakoj sljedećoj utakmici – rekao je Šipić.

Reprezentacija danas putuje prema Budimpešti, no u ovom trenutku teško je reći tko će sve biti u autobusu.

- Nemam neke dugoročne planove, teško je raditi na takav način. Mi ćemo sada podvući crtu, polako se zbrojiti i onda vidjeti kako dalje. Pokušavamo izvući maksimum u ovom trenutku, trebat će nam i malo sreće u drugom krugu. Tko će u četvrtak, u prvoj utakmici drugog kruga igrati protiv Crne Gore je u ovom trenutku pitanje od milijun dolara – rekao je Horvat.

