Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
BREAKING
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
FOTO 200 fotografija užasa: Pogledajte kako je u plamenu nestao Vjesnikov neboder
FOTO Pogledajte katastrofalne prizore iz Zagreba: Ovako jutros izgleda Vjesnikov neboder
Vlasnik Laganini FM-a za Večernji list: 'Naš je kat upravo počeo gorjeti. Noć je bila grozna...'
Dramatični trenuci gašenja požara: 'To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške...'
FOTO Vatrogasci objavili dramatične fotografije gašenja iznutra: 'Požar se proširio na sve katove, morali smo hitno napustiti objekt'
Štampar izdao preporuke zbog požara u Vjesnikovom neboderu, evo što vam je činiti
Poslušaj
Prijavi grešku
Kvalifikacije za Euro

Hrvatske mlade nade očitale lekciju Srbima

Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Željko Janković
18.11.2025.
u 13:41

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija, za igrače do 19 godina, u kvalifikacijama je za Europsko nogometno prvenstvo svladala vršnjake iz Srbije. Utakmica u Rudešu odigrana je bez gledatelja, a završila je pobjedom izabranika Siniše Oreščanina (4:1).

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija, za igrače do 19 godina, u kvalifikacijama je za Europsko nogometno prvenstvo svladala vršnjake iz Srbije. Utakmica u Rudešu odigrana je bez gledatelja, a završila je pobjedom izabranika Siniše Oreščanina (4:1).

Srbija je povela u 16. minuti kada je Luka Zarić iskoristio lošu reakciju naše obrane i poentirao nakon što je izišao sam ispred hrvatskog vratara Antonija Rajića. No, Hrvatska je imala raspoloženog Anđela Šutala koji je u 29. minuti najprije asistirao Ljubi Puljiću za izjednačenje. Samo četiri minute kasnije, Šutalo je doveo Hrvatsku u vodstvo odmjerenim udarcem u vrha šesnaesterca. Sjajnu izvedbu veznjak Dinama okrunio je pogotkom u 72. minuti.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Vrijedi istaknuti da je Hrvatska u prvom poluvremenu imala nekoliko prilika, no u odličnim pozicijama nije se najbolje snašao napadač Hajduka Bruno Durdov. Isto tako, Hrvatska je priču mogla zaključiti i u 67. minuti kada je Patrice Čović promašio udarac s bijele točke. Veznjak Werdera iz Bremena pokušao je panenkom iznenaditi gostujućeg vratara, no lopta je odsjela na gredi. Konačan omjer postavio je Karlo Zulfić, pogotkom u 89. minuti.


Hrvatska putuje u elitnu rundu kvalifikacija za Europsko prvenstvo kao vodeća momčad skupine s tri pobjede u tri utakmice, te razlikom pogodaka 14:1. Na drugom je mjestu Srbija sa šest bodova, a slijede Gruzija s tri i Gibraltar bez boda.  
Ključne riječi
U19 reprezentacija Srbija Hrvatska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja