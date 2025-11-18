Hrvatske mlade nade očitale lekciju Srbima

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija, za igrače do 19 godina, u kvalifikacijama je za Europsko nogometno prvenstvo svladala vršnjake iz Srbije. Utakmica u Rudešu odigrana je bez gledatelja, a završila je pobjedom izabranika Siniše Oreščanina (4:1).

Srbija je povela u 16. minuti kada je Luka Zarić iskoristio lošu reakciju naše obrane i poentirao nakon što je izišao sam ispred hrvatskog vratara Antonija Rajića. No, Hrvatska je imala raspoloženog Anđela Šutala koji je u 29. minuti najprije asistirao Ljubi Puljiću za izjednačenje. Samo četiri minute kasnije, Šutalo je doveo Hrvatsku u vodstvo odmjerenim udarcem u vrha šesnaesterca. Sjajnu izvedbu veznjak Dinama okrunio je pogotkom u 72. minuti.

Vrijedi istaknuti da je Hrvatska u prvom poluvremenu imala nekoliko prilika, no u odličnim pozicijama nije se najbolje snašao napadač Hajduka Bruno Durdov. Isto tako, Hrvatska je priču mogla zaključiti i u 67. minuti kada je Patrice Čović promašio udarac s bijele točke. Veznjak Werdera iz Bremena pokušao je panenkom iznenaditi gostujućeg vratara, no lopta je odsjela na gredi. Konačan omjer postavio je Karlo Zulfić, pogotkom u 89. minuti.



Hrvatska putuje u elitnu rundu kvalifikacija za Europsko prvenstvo kao vodeća momčad skupine s tri pobjede u tri utakmice, te razlikom pogodaka 14:1. Na drugom je mjestu Srbija sa šest bodova, a slijede Gruzija s tri i Gibraltar bez boda.