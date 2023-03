Hrvatska upala u olimpijske pretkvalifikacije zahvaljujući odustajanju Velike Britanije

Put prema Parizu, poprištu sljedećih Olimpijskih igara, otvoren je još uvijek za 40 nacionalnih košarkaških reprezentacija i to zahvaljujući uvedenim olimpijskim pretkvalifikacijama koje će, sada je potvrđeno, ovo ljeto igrati i Hrvatska.

Predolimpijske kvalifikacije igrat će 28 zemalja koje su igrale drugu rundu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a za njega se nisu kvalificirale. A dobra vijest za Hrvatsku stigla je iz Velike Britanije, koja se, zbog financijskih teškoća (!?), uopće nije ni prijavila za ovaj ciklus natjecanja. A to je značilo da u igru upada Hrvatska kao sljedeća najbolje rangirana europska reprezentacija na Fibinoj bodovnoj ljestvici.

Osim Hrvatske, među 12 europskih reprezentacija bit će i tri pobjednika europskih pretkvalifikacijskih skupina: Poljska, Sjeverna Makedonija i Portugal. Dvanaesta će pak biti najbolje rangirana europska reprezentacija koja se nije kvalificirala za ovogodišnji SP, a to je trebala biti Rusija, no ako se njoj ne skine zabrana, onda će to biti Bugarska.

Dakle, Hrvatska će biti među 12 europskih reprezentacija (Belgija, BiH, Češka, Estonija, Mađarska, Island, Izrael, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Poljska, Portugal, Švedska, Turska, Ukrajina te Rusija/Bugarska) podijeljenih u dvije skupine. Turniri će se igrati od 12. do 20. kolovoza, a pobjednici će steći pravo igranja predolimpijskih kvalifikacijskih turnira 2024. godine.