Hrvatska se nije plasirala u finale, ali izbornik je zadovoljan: 'Iza nas je još jedan veliki uspjeh'

Hrvatski tenisači ipak nisu uspjeli ponoviti prošlogodišnji rezultat u Davisovu kupu, kada su u Madridu igrali u finalu. Ovaj put zaustavljeni su u polufinalu, nakon što ih je u dvoboju s puno preokreta s 2:1 svladala Australija, a odluka je pala u trećem setu susreta parova.

Iako ostaje žal za propuštenom prilikom (bili smo set do finala), mora se istaknuti da je i ulazak u polufinale velik uspjeh. U tom smislu možemo se složiti s ocjenom našeg izbornika Vedrana Martića, koji je rekao:

Mektić i Pavić bez breaka

– Iza nas je još jedan veliki uspjeh. U Davisovu kupu nastupaju gotovo sve zemlje svijeta (točnije: 151 – op. a.), a mi smo ušli među četiri najbolje. Naravno, želja nam je bila da uđemo u finale i osvojimo naslov, ali nakon svega ostaje nam da čestitamo Australcima i tražimo novu priliku iduće godine.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 25.11.2022., Malaga - Jose Maria Martin Carpena Arena. Davis Cup by Rakuten. Polufinale, parovi Matthew Ebden/Max Purcell v Nikola Mektic/Mate Pavic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je, podsjetimo, povela nakon što je Borna Ćorić sa 6:4, 6:3 pobijedio Thanasija Kokkinakisa. Australcima je izjednačenje donio Alex de Minaur svladavši sa 6:2, 6:2 Marina Čilića, a onda je slijedio okršaj "biti ili ne biti", u kojem su Jordan Thompson i Max Purcell sa 6:7 (3), 7:5, 6:4 bili bolji od Nikole Mektića i Mate Pavića.

– Imali smo priliku. Borna je ponovno odigrao fantastičan meč, a kod Marina se osjećao umor iz meča koji je odigrao dva dana ranije i koji je trajao više od tri sata. U parovima smo osvojili prvi set, ali Australci su držali servis, napravili dva breaka i to je odlučilo meč. Mi smo imali neke prilike, ne previše, ali Australija je bila bolja i čestitam joj na pobjedi – napomenuo je izbornik.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 25.11.2022., Malaga - Jose Maria Martin Carpena Arena. Davis Cup by Rakuten. Polufinale, Thanasi Kokkinakis - Borna Coric. . Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Meč parova bio je intenzivan od prvog do posljednjeg poena, a hrvatski je dvojac do vodstva stigao nakon izvrsno odigranog tie-breaka. U nastavku je, međutim, bio bez prave prilike, iako su Mektić i Pavić u drugom setu bili na korak od tie-breaka. No Australci su napravili obrat za vodstvo od 6:5, u trećem za prednost od 4:3, a hrvatski par završio je meč bez ijednog osvojenog gema na servis suparnika, uz jednu jedinu priliku za obrat još u prvoj dionici.

De Minaur ekspresno

Tako je jedinu pobjedu donio Borna Ćorić odigravši još jedan izvrstan meč, a posebno je siguran bio na početnom udarcu.

– Uistinu sam i danas odlično servirao, ali, da budem iskren, isto tako osjećao sam se u izmjenama. Odigrao sam gotovo savršen meč i presretan sam. Nakon nekoliko gemova u kojima nisam došao ni blizu da napravim break, dogovorio sam se s izbornikom da ću početi pogađati strane i na kraju mi se ta taktika jako isplatila. Očekivao sam da ću igrati protiv Thompsona. No sat i pol prije meča vidio sam da se išao zagrijavati Kokkinakis, tako da sam imao vremena za pripremu. Pogledao sam naš zadnji meč, no kako je odigran prije samo mjesec i pol, odmah sam znao kako trebam igrati i što mogu očekivati – rekao je Ćorić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 25.11.2022., Malaga - Jose Maria Martin Carpena Arena. Davis Cup by Rakuten. Polufinale, Thanasi Kokkinakis - Borna Coric. . Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marin Čilić bio je bez rješenja za Alexa de Minaura, kojem je to već deseta pobjeda u posljednjih 11 mečeva u Davisovu kupu. Marin je napravio devet dvostrukih pogrešaka na servisu i nije imao nijednu priliku za break.

Australija je tako ušla u finale prvi put od 2003., kad je i osvojila naslov pobijedivši Španjolsku u Melbourneu. Australci su među najuspješnijim nacijama u Davisovu kupu, čak su 28 puta osvojili naslov. Bolji od njih samo su Amerikanci s 32 trofeja.