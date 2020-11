Hrvatska će imati kombinaciju Mektić-Pavić, a cilj je medalja na Olimpijskim igrama

Iako je pandemija koronavirusa promijenila mnoge stvari, predsjednica HTS-a Nikolina Babić nije odustala od starog dobrog običaja. Pobjednika završnog teniskog Mastersa u parovima Nikolu Mektića dočekala je na njegovu povratku iz Londona u zračnoj luci Franje Tuđmana. S čestitkama i - cvijećem.

Prvi ovakav doček

- Doživio sam prvi ovakav doček što mi samo potvrđuje da sam napravio nešto veliko. A nisam očekivao takav uspjeh, bila je prilično kompleksna situacija jer sam uoči turnira morao reći Koolhofu za raskid suradnje. Bio je to težak razgovor, nisam znao kako će to sve ispasti, ali od prvog smo meča sve profesionalno odradili i na tome sam zahvalan i Wesleyu. Iz meča u meč smo bili sve bolji i doista je bilo krasno završiti sezonu na ovakav način. Sad ću se malo odmoriti i nadati se da će Australian Open biti u siječnju i da se neće odgađati - kazao je Mektić koji će za mjesec dana, 24. prosinca, proslaviti 32. rođendan.

Mnogi su hrvatski teniski velikani - među njima i Franulović, Ivanišević, Ljubičić, Čilić, Dodig i Pavić - napadali Masters, ali nitko ga nije osvojio?

- Tu se vidi da sam ja najbolji od svih, ha-ha... Šalim se, naravno, čast mi je da uopće mogu biti u istoj rečenici s tim imenima. To mi je gotovo nevjerojatno, da to nikome od naših dosad nije pošlo za rukom. Vjerujem da sam ja sad otvorio vrata i da će biti još pobjednika. Nije, naravno, lako kao prvo uopće se plasirati na Masters, biti među osam najboljih parova na svijetu. Svjetska krema je u pitanju i na toj razini razlike su male, puno toga ovisi o danu. A nama se poklopio cijeli tjedan dobrih igara, dobili smo neke guste mečeve, pa i taj finalni. I nakon 6:2 u prvom setu znao sam da neće do kraja ići tako lagano. Naravno da su emocije bile strašne, posebno u tim prvim minutama i satima.

Osvojili ste tri Masters 1000 turnira i bili u finalu US Opena, je li ovo ipak vaš najveći uspjeh?

- Pa, jest. Nisam osvojio Grand Slam naslov u muškim parovima, pa ne mogu uspoređivati, ali u odnosu na finale, ovo je ipak veće. To je nevjerojatan uspjeh, ukras svačije karijere, pa i moje. Ovo je poseban turnir jer cijele godine morate igrati vrhunski da biste se uopće našli na njemu.

Poziv koji se ne odbija

Sljedeće godine imat ćemo hrvatsku kombinaciju Mektić-Pavić, kako je došlo do dogovora?

- Mate i ja znali smo u prošlosti razgovarati o suradnji, a sada je došlo vrijeme da to i ostvarimo. Kad je rekao da sam mu prvi izbor, malo sam razmislio, konzultirao se s timom, ali nisam puno dvojio. Ipak je Mate, po mom sudu, najbolji dubl igrač na svijetu i to je poziv koji nisam mogao odbiti.

Možemo li se nadati olimpijskoj medalji u Tokiju?

- S obzirom na neke brojke, s obzirom na rang-listu i rezultate koje smo postigli, možemo. Svjesni smo da su očekivanja velika, ne samo od javnosti nego i od nas samih. No, kvalitetu imamo, postavili smo sebi visoke ciljeve i spremni smo na taj izazov.