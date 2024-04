Osvajač srebra s Hrvatskom mijenja reprezentaciju? Državljanstvo će dobiti po hitnom postupku

Hrvatski rukometaš Valentino Ravnić uskoro bi mogao zaigrati za reprezentaciju - Rumunjske. Odluka je to koju je donio u dogovoru s izbornikom te nacionalne selekcije, Georgeom Buriceom. Ovaj 28-godišnji Zadranin tako bi za Rumunjsku mogao zaigrati već na Svjetskom prvenstvu koje će sljedeće zime suorganizirati Hrvatska.

Rumunje u svibnju očekuje dvomeč doigravanja u kvalifikacijama za SP, a protivnik im je Češka. Dobiju li Čehe u te dvije utakmice, Rumunji će se plasirati na svjetsku smotru koja se od 14. siječnja do 2. veljače iduće godine održava u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ravnić je trenutno član rumunjskog prvoligaša Constante, u kojoj igra već dvije sezone. Od 2017. do 2021. godine nosio je dres Zagreba, a seniorsku karijeru počeo je u Umagu. Za Hrvatsku je nastupao na europskim prvenstvima 2022. i 2020. godine, a s kojeg ima srebrnu medalju. S Hrvatskom je osvojio Mediteranske igre 2018. godine.

Za Rumunjsku nema pravo nastupa do siječnja 2025. godine, jer mora proći tri godine od zadnjeg nastupa za Hrvatsku, no imao bi pravo nastupa na SP-u u Hrvatskoj, ako se Rumunjska na njega plasira. Na ždrijebu skupina koji će se održati 29. svibnja otkrit ćemo hoće li se Rumunjska potencijalno naći u nekoj od skupina koje se igraju u Hrvatskoj. Skupina C igra se u Poreču, skupina D u Varaždinu, a skupine G i H održat će se u Zagrebu.

Rumunjski rukometni savez odobrio je primanje hrvatskog lijevog krila u reprezentaciju, a uskoro će se krenuti u ishodovanje rumunjskog državljanstva po hitnom postupku. Podsjetimo, za Rumunje već igra Ante Kuduz.