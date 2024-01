Hrvatice pružile jak otpor Francuskinjama i igrat će za sedmo mjesto i odlazak na SP

U razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta na Prvenstvu Europe u Eindhovenu, najbolje hrvatske vaterpolistice odigrale su možda i svoju najbolju utakmicu dosad. No, namjerile su se na nominalno kvalitetniju reprezentaciju Francuske od koje su izgubile 10:12.

A prije samo godinu i pol, u utakmici za sedmo mjesto na EP-u u Splitu, Hrvatice su od Francuskinja izgubile 4:13. A ovom prilikom Francuskinje, sudionice Olimpijskih igara, morale su se namučiti da pobijede suparnice procijenjene autsajdericama.

Prve dvije četvrtine su u biti u cijelosti poravnate. Prvih osam minuta završilo je 3:3, nakon što je Francuska povela 3:1. U drugoj dionici je tek pred kraj Francuska uspjela povesti minimalnih 6:5. Početkom treće četvrtine Francuskinje su se prvi put odvojile na tri pogotka razlike (8:5), potom i na četiri pogotka prednosti (10:6), međutim tu su naše djevojke pokazale koliko snagu karaktera, toliko i iscrpile maksimum snage iz sebe za novi snažni pritisak. Malo manje od šest minuta do kraja bilo je samo 10:9 za Francusku! To je ogroman iskorak Hrvatske, vrlo velik napredak.

Bravo za naše djevojke i cijeli stručni stožer na čelu s izbornikom Brunom Sabionijem. Sada im preostaje presudna utakmica za povijest hrvatskog ženskog vaterpola, sraz za sedmo mjesto protiv Velike Britanije. Utakmica je na rasporedu u subotu, 13. siječnja od 16.00 sati, a ako pobijede Hrvatice bi se po prvi put plasirale na Svjetsko prvenstvo.

- Osjećam se kao da smo propustili priliku. One jesu iskusnije i to se vidjelo u dosta situacija. Imali smo htijenje i želju, možda će nam trebati vremena i još ovakvih utakmica da odrastemo. Cijelo vrijeme smo vrijeme bili u zaostatku, pokušavali smo mijenjati obranu da ih stignemo ali kada god bismo bili blizu dobili bi isključenje ili lagani gol. Utakmica koja je bila ogromna škola. Pretpostavljam da ćemo igrati protiv Velike Britanije, to su protivnice koje će biti tu negdje i moramo dati sve od sebe da izborimo taj povijesni nastup na Svjetskom prvenstvu - izjavio je hrvatski izbornik Bruno Sabioni.

Pogotke za Hrvatsku postigle su Jelena Butić (4), Kiara Brnetić (3), Iva Rožić (2) i Matea Skelin (1) a nakon utakmice za medije je pričala Ria Glas:

- Za nama je jako teška utakmica u kojoj smo dale sve od sebe. Držale smo se skroz do posljednje četvrtine, nismo odustajale. Petak je dan odmora a u petak igramo za sedmo mjesto i to je naš finale. Ako pobijedimo izborit ćemo plasman na Svjetsko prvenstvo.