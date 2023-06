Hrvati u Bulonjskoj šumi: Nakon Dodiga, u finale Roland Garrosa ušao i Prižmić

Očekivali smo od ovogodišnjeg Roland Garrosa barem jednog Hrvata ili Hrvaticu u finalu, a dobili smo čak dvojicu. U četvrtak je u finale muških parova ušao Ivan Dodig, a jučer je 17-godišnji Dino Prižmić osigurao završnicu u juniorskoj konkurenciji. Još jednom uvjerljivom izvedbom stigao je Splićanin do pobjede nad 15-godišnjim Amerikancem Darwinom Blanchom, 34. juniorom svijeta, sa 6:3, 6:2, pa će se za trofej boriti protiv devetog juniora svijeta Bolivijca Juana Carlosa Pradoa Angela, koji je sa 6:1, 7:5 nadjačao Amerikanca Learnera Tiena.

Jedanaesti Hrvat u GS finalima

Ovo je Prižmićev drugi pokušaj u Bulonjskoj šumi. Lani je stigao do polufinala u kojem je izgubio od kasnijeg pobjednika Francuza Gabriela Debrua. Ujedno je postao šesti Hrvat koji je stigao do završnice singla na Grand Slam turnirima u juniorskoj konkurenciji. Prije njega je to pošlo za rukom Ivanu Ljubičiću (finalist Wimbledona 1996.), Mariju Ančiću (finalist Australian Opena i Wimbledona 2000.), Marinu Čiliću (pobjednik Roland Garrosa 2005.), Borni Ćoriću (pobjednik US Opena 2013.) i Miliju Poljičku, koji je lani osvojio Wimbledon.

Ne smijemo zaboraviti niti tenisačice, u juniorskim finalima našlo se i pet Hrvatica: Mirjana Lučić (1996. osvojila US Open, a 1997. Australian Open), Jelena Kostanić (1998. osvojila Australian Open), Ana Konjuh (2013. osvojila je Australian Open i US Open), Jana Fett (2014. izgubila finale Australian Opena) i Petra Marčinko (2022. osvojila Australian Open).

Prižmićev suparnik u finalu pet mjeseci je stariji od našeg tenisača (ima 18 godina i tri mjeseca), ali nije i bolje plasiran na ATP listi. Dino je 293. a Prado Angelo tek 799. na svijetu. Na listi igrača do 18. godina, Splićanin je peti, a Španjolac tek 24. (malo ispred našeg Mateja Dodiga).

Dodig osvećuje Nikolu i Matu

Subota u Roland Garrosu donosi dva velika finala. Najprije, u 15 sati, počinje završni dvoboj u natjecanju tenisačica, jedna protiv druge sučelit će se prva tenisačica svijeta Iga Swiatek i "izazivačica", nepostavljena Čehinja Karolina Muchova. Čehinja je autorica dvaju velikih iznenađenja, u prvom kolu izbacila je Grkinju Mariju Sakkari, a u polufinalu i Arinu Sabaljenku. Tako će djevojka s tek jednim naslovom na WTA Touru (Seul 2019.) danas biti u prilici osvojiti i svoj prvi Grand Slam turnir.

Odmah nakon tog meča, u finalu muških parova na teren će naš Ivan Dodig, koji će se u paru s Amerikancem Austinom Krajičekom, kao četvrti nositelji, boriti za svoj četvrti trofej u Roland Garrosu. Suparnici su im nepostavljeni Belgijci Sander Gille i Joran Vliegen koji su u prvom kolu izbacili naše Nikolu Mektića i Matu Pavića, a u polufinalu su bili bolji i od 12. nositelja Nizozemca Middelkoopa i Nijemca Miesa. Kao i svake godine, zbivanja u Roland Garrosu možete u izravnim prijenosima pratiti na Eurosportu.

