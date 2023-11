Hrvati opet imaju za koga navijati: Leona je nesuđena rukometašica koja voli kuhati

U ovo vrijeme kada su glavna tema sportskih redaka Luka Modrić, Zlatko Dalić, hrvatska nogometna reprezentacija i Euro 2024., ipak moramo napraviti rez i staviti ih na pauzu, barem na trenutak. Svaka čast vatrenima, ali u studenom treba istaknuti još nekoga...

Iako su skijaški dani legendarne Janice Kostelić već daleko iza nas, skijanje je i dalje sport zbog kojeg ćemo sjesti pred televizor i pratiti prolaze na svakom kolcu. Zašto? Razloga je mnogo, ali trenutačni je Leona Popović (26). Mlada skijašica iz Mrkoplja Hrvate je još jednom podsjetila zašto su nekoć davno postali i ostali zagriženi ljubitelji skijanja, sporta kojim se mnogi od njih uopće ne bave. Ipak, nećemo si lagati, Lijepa Naša “poznata je skijaška destinacija” s nekolicinom turističkih odredišta koja privlače ljude zbog te vrste turizma. Naravno, ovo je šala: kao i u ostalim sportovima, i u ovom Hrvatska nema infrastrukturu, ali baš zato je iznimno uspješna. Nogometaši nemaju “normalne” stadione, dvoranski sportovi bore se za svoje, a o skijašima ne trebamo ni govoriti.

U elitnom društvu

Recimo samo da ove sezone u Svjetskom kupu nema Crvenog spusta na Sljemenu zbog loših uvjeta, odnosno temperature i nedostatka snijega. No, ako smo mi Hrvati poznati po nečemu, onda smo po tome da se znamo snaći u svemu i na svemu. Pa sjetimo se samo da je Modrić kao dječak loptu napucavao po kamenu i betonu, a već je godinama na vrhu svijeta, Janica je također krpala kraj s krajem, a osvojila je sve, Enrico Marotti bio je svjetski prvak u jedrenju na dasci... Na takvom je putu i Leona, koja je nedavno stala na postolje. Osvojila je drugo mjesto na drugom slalomu sezone Svjetskog kupa u finskom Leviju.

Moramo priznati da je bilo lijepo ponovno gledati nekoga u kombinezonu s kockicama kako stoji na postolju, a nadamo se da ćemo se toga još nagledati ove sezone. Jer, za Popović to nije bilo prvi put. Sjetimo se samo da joj je to bilo drugo postolje u karijeri, nakon što je u zadnjoj utrci prošle sezone u andorskom Soldeu također bila druga. Tada joj je to bio najbolji plasman u karijeri, a sada možda postane konstanta.

Nije to mala stvar za hrvatsko skijanje jer kada stoji na tronu, tamo stoji s najboljima današnjice. Elitno je to društvo u kojemu su, recimo, Slovakinja Petra Vlhova i Amerikanka Mikaela Shiffrin.

Leona je četvrta Hrvatica na pobjedničkom postolju u Svjetskom kupu, nakon legendarne Janice Kostelić te potom Ane Jelušić i mlade Zrinke Ljutić.

Upravo su Ljutić i Popović sadašnjost i budućnost hrvatskog skijanja. I svaki redak koji se o njima napiše, i svaka pohvala koju dobiju u potpunosti su zasluženi.

Leona je izuzetno marljiva, strpljiva i talentirana sportašica. U karijeri su je snašle mnoge ozljede, pehovi, ali i drugi sportovi koji su je umalo “oteli”. No, kocka je pala na skijanje.

– Prvi put sam sa šest godina stala na skije u Begovom Razdolju, tata me tada stavio na skije. Cijeli život sam sportašica, prošla sam puno sportova, za mene kažu kako sam i jako spretna. Na skijanje sam se fokusirala tek s 15 godina, kada sam se baš posvetila tome – rekla je u jednom intervjuu Leona, koja sada samo može biti zahvalna ocu Tihomiru koji ju je usmjerio na snijeg.

Ulazak u ovaj sport nije joj bi problem jer već je imala navike sportaša. U djetinjstvu se u Delnicama bavila rukometom, nogometom, a spomenula je jednom da se okušala i u skijaškom trčanju i biatlonu.

Slalom joj je najdraži

– Trenirala sam više sportova, no pri srcu mi je ostao rukomet. Trenirala sam ga četiri-pet godina u Delnicama, no taj klub više ne postoji. Igrala sam najviše na srednjem vanjskom, na organizatoru igre. Trenirala sam i nogomet. Igrala sam stopera i moram priznati da sam skrivila i dva penala, ali nikad nisam dobila crveni karton... Ovog trenutka Mrkopalj je najpoznatiji po biatlonu i Jakovu Faku, kojeg poznajem još iz vremena dok sam i ja trenirala skijaško trčanje i biatlon, no meni se ipak više svidjelo alpsko skijanje – kazala je Leona svojedobno.

Slalom je njezina disciplina, teritorij na kojem se najbolje osjeća, a to je ta posebna veza tehničkih skijaških disciplina i hrvatskih skijaša i skijašica. No, da nije na snijegu, bila bi na parketu.

– Super sam se osjećala kada sam trenirala rukomet, da nisam skijašica, vjerojatno bih bila rukometašica – priznala je kolegama iz 24 sata.

No, za sada nam je svima drago što je prevagnuo sport u kojemu u Hrvatskoj nema golemu konkurenciju. Svaki se uspjeh stoga zapravo računa dvostruko.

– Cilj mi je ostati među najboljima, biti u vrhu s najboljim curama. Onim prvim postoljem dokazala sam si da se mogu boriti za postolja i pobjede, no ja se prvenstveno želim dobro osjećati i dobro skijati, a s dobrim osjećajem sve je moguće – rekla je nedavno nakon osvojenog drugog mjesta.

Osim rezultata, osmijeh na lice stavlja joj još jedna stvar.

– Nije teško biti hrvatska skijašica nakon silnih Janičinih uspjeha. Svatko ima svoj put i ne treba se previše obazirati na tuđe uspjehe. Radim na nekim svojim stvarima. Zrinka i ja podižemo hrvatsko skijanje. Posebno mi je drago što nakon Janice ljudi opet imaju za koga navijati – rekla je Leona jednom za Media Servis.

Kad smo kod Janice, recimo da Leonu često savjetuje njezin brat Ivica Kostelić, također legenda hrvatskog skijanja. U krugu najvažnijih ljudi za njezinu karijeru je i trener Goran Rački, koji je u razgovoru za Večernji list ovako govorio o njoj:

– Velika je sreća imati takvog sportaša kod kojeg čak ponekad treba i povući kočnicu jer ona bi htjela trenirati i više no što je potrebno. Leona je disciplinirana sportašica, što je jako bitno jer ja ponekad nemam vremena voditi sve njene treninge s obzirom na to da moram urediti četiri-pet pari skija. Kad si siguran da će odraditi sve što ste se dogovorili i kada ti nisi uz nju, to je za trenera veliko olakšanje.

A olakšanja i sama Leona pronalazi u mnogim stvarima izvan skijanja.

– Volim biciklirati, trčati, kuhati i igrati se sa svojim kućnim ljubimcima. Volim isprobavati recepte kojem nađem na internetu, pogotovo neka veganska jela ili, recimo, azijska.

Imala pehove s ozljedama

Priznala je i dozu praznovjerja pa prije svakog treninga i utrka uvijek jede isti doručak. Praznovjerje ide ruku pod ruku sa sportom, sjetimo se samo Gorana Ivaniševića ili Rafaela Nadala.

Naša skijašica nije opuštena samo ako ima pravi doručak, u trenucima odmora najviše se voli opuštati uz svoju omiljenu glazbu, navodno je to “Mi plešemo” Prljavog kazališta.

No, Leona svoje još nije otplesala, sa svojih nedavno napunjenih 26 godina još itekako mnogo može dati hrvatskom, ali i svjetskom skijanju. Ono što je bitno jest da je zdravlje posluži jer u karijeri je pretrpjela mnogo ozljeda. Tko zna što bi bilo da je bila na 100 posto cijelo vrijeme...

– Jednom sam slomila nogu, dvaput operirala prednje križne ligamente. Bilo je puno stresa s ozljedama u karijeri, ali sad sam zdrava, osjećam se top – rekla je nedavno.

Bilo kako bilo, motivacije i želje sada ima više nego ikad prije. Ona i Zrinka imaju ozbiljnu misiju, a to je da vrate skijanje na male ekrane pa da u zimskom periodu nemamo samo rukometašice – kraljice šoka, nogometaše – kraljeve drame, već da jednog dana i okrunimo naše snježne kraljice.