Hrvati beru bodove u Kuršumlijskoj Banji

U potrazi za vrijednim ATP bodovima koji će ubrzati njihov napredak dvojica hrvatskih tenisača otisnula su se do Kuršumlijske Banje, gradića u južnoj Srbiji, na samoj granici s Kosovom. I zasad im dobro ide, Splićani Duje Ajduković i Mili Poljičak stigli su do polufinala na ITF-ovu turniru tenisača vrijednom 15.000 USD.

Ajduković je, kao drugi nositelj, u četvrtfinalu nadjačao Talijana Gabrielea Mariu Nocea sa 6:4, 6:2, dok se Poljičak, kao četvrti nositelj, također lako obračunao s Austrijancem Matthiasom Ujvaryjem - 6:4, 6:1. Naši su igrači u različitim dijelovima ždrijeba, pa neće biti hrvatskog polufinala na jugu Srbije, ali ako im se posreći, mogao bi to biti hrvatski finale!

Za Ajdukovića, koji bilježi impozantan niz od 14 pobjeda u posljednjih 15 mečeva, to ne bi trebao biti problem, čeka ga Rus Denis Klok, 729. tenisač svijeta, no Poljičak će imati puno teži posao. Ide, naime, na prvog nositelja Poljaka Maksa Kasnikovskoga, 352. igrača s ATP liste. Ajduković je svladao Poljaka prošli tjedan u Splitu nakon velike borbe.

Hrvatskom finalu nadali smo se i na ITF-ovu turniru tenisačica u Osijeku (25.000 USD), on je još i moguć, ali ispala nam je važna uzdanica - Petra Marčinko. Bolja od nje u četvrtfinalu bila je braniteljica naslova Čehinja Dominika Šalkova, 276. na WTA listi, s 0:6, 6:1, 6:4.

A na terenima Mladosti u Zagrebu ovaj se tjedan održava tradicionalni Grillov memorijal, jedan od najpoznatijih turnira za mlađe naraštaje. To je natjecanje iz kalendara Tennis Europe za igrače i igračice do 14 godina, a do četvrtfinala probilo se i dvoje naših. Jou-George Gnjidić, kao treći nositelj, u hrvatskom je dvoboju trećeg kola nadvisio Karla Jukića (6:3, 7:5) te će za polufinale igrati protiv Belgijca Louisa Mouffea, pobjednika nad našim Rokom Zahirovićem (6:0, 6:1). Darija Zoricu svladao je Čeh Radek Lašan (4:6, 6:4, 6:3), a Ivana Dumbovića Talijan Massimiliano Fucile sa 6:1, 6:0.

Prvopostavljena Ana Petković slavila je protiv Slovakinje Diane Petrašove (6:2, 6:4) i za proboj u polufinale igra protiv Ruskinje Ksenije Ručkine. Slovakinja Sofia Rachel Kočišova zaustavila je u trećem kolu Niku Čakarun (6:1, 6:4), dok je od Milane Rašan-Buhe jača bila Tea Kovačević iz BiH sa 6:3, 6:2.

