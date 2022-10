Hrvat u Ukrajini: Vratio sam se jer volim ovu zemlju, prijatelji u Hrvatskoj nisu me mogli razumjeti

Uoči utakmice njegova Šahtara s madridskim Realom u trećem kolu skupine F, Igor Jovićević družio se sa španjolskim novinarima. Hrvatski trener dao je intervju za AS u kojem je, između ostaloga, pričao o situaciji u Ukrajini.

- Radim u velikom klubu, sve je isplanirano. Situacija je kompleksna, posebice po pitanju emocionalnog stanja igrača. Prisutan je i umor. Kad živite u hotelu, avionu, vlaku i autobusu umjesto u svom domu, mnogo toga se gubi po pitanju energije i koncentracije. Prva utakmica prvenstva bila je prekinuta zbog sirena koje su označile zračnu uzbunu i bila su potrebna četiri sata da se ona završi. Želimo biti kompetitivni, ali nitko ne zna što prolazimo između utakmica - rekao je Jovičević i dodao:

- Igrao sam i trenirao u Ukrajini, volim mentalitet ljudi ove zemlje i zato sam se odlučio u nju vratiti. Osjećao sam da imam dug prema njoj. Moji prijatelji u Hrvatskoj nisu me mogli razumjeti. Morao sam odvagnuti dobre i loše strane i zaključio sam da je čaša polupuna. Mnogi ne razumiju što prolazimo, našu patnju. Moramo se natjecati, iako gledamo u nebo pazeći da ništa ne padne na nas.

Šahtar je u prve dvije utakmice upisao 4:1 pobjedu protiv Red Bull Leipziga i 1:1 remi protiv Celtica...

- Postoji domoljubna komponenta. Ne igramo za novac, već srcima. Vlasnik kluba je jedan od najbogatijih ljudi u zemlji, no njegov posao trpi posljedice. Naravno da je glava uključena u sve, ali igra nam počiva na emocijama, a posebice kad igramo s momčadima vrijednima 500 milijuna eura - istaknuo je Jovićević.

Naravno, pričao je i o Luki Modriću...

- Ovo što Modrić radi, igrati na tako visokoj razini s toliko godina, i to u najboljem klubu svijeta, to nitko nije napravio. Ni Iniesta ni Xavi, da uzmem njih za primjer, koji su mlađi otišli u druge klubove. Divim mu se, čast je gledati ga u dresu Hrvatske, on je definicija vođe - zaključio je Jovičević.

