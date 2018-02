Hrgovićev otac: Dobro je što Filip nije prihvatio tučnjavu...

Uz podršku navijača pristiglih i iz Hrvatske, Filip Hrgović u Nürnbergu je rutinski izborio svoju četvrtu pobjedu u četvrtom profesionalnom nastupu.

U prvoj borbi na osam rundi, hrvatski teškaš nadboksan je tehnički inferiornog ali srčanog Irca Seana Turnera koji je cijelo vrijeme vrebao priliku za jedan razoran udarac. No, Hrga mu za to nije pružio priliku jer je većinu borbe udarao s distance pametno koristeći svoje duže ekstremitete.

Zapravo, hrvatski teškaš je puno bolje koristio svojih 18 centimetara visine više nego Turner svojih 15 kilograma težine više. A prijetio je da će Hrgovića svojim krošeom pospremiti na spavanje, da će ga razvaliti, no to se nije dogodilo.

Štoviše, Turner je od pokretljivog Hrvata primio popriličan broj udaraca pa mu možda njegov nadimak "Big Sexy" neće više tako dobro stajati. Štoviše, upitno je i hoće li se nakon toliko batina uopće i osjećati seksi.

Za razliku od dva nastupa u letonskoj Rigi, Filip je ovaj puta imao i navijače iz Hrvatske. Štoviše, došli su ga bodriti djevojka Marinela, mlađi brat Matija, stariji brat Ivan, najmlađa sestra Marta, nećak Antonio...

The decision for Filip Hrgovic v Sean Turner is in...#SmithHolzken 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/uKXnVYZrcp