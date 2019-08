VIDEO Hrgović se vratio: Podcjenjuju mene i moj rad, u Hrvatskoj ima puno skeptika

Filip Hrgović vratio se u Zagreb nakon što je s noći na subote na nedjelju u Meksiku nokautirao domaćeg borca Marija Herediju (26). Naš je boksač tako obranio WBC-ov internacionalni teškaški pojas i nastavio niz nepobjedivosti u profesionalnoj karijeri - devet mečeva, devet pobjeda i sedam nokauta.

>> Pogledajte kako je bilo na dočeku

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Osjećam se dobro, meč nije bio toliko težak kao kamp koji je trajao deset tjedana. Deveta pobjeda, 13. sam na svijetu i sve je to super, ali znam da mogu više. Ja znam da sam spreman, ali vi skeptici to ne znate. U Hrvatskoj ima dosta skeptika i euroskeptika. Osjećam se dobro i znam da mogu nokautirati svakoga.

- Od prvog meča sam spreman za sve i tko me želi razuvjeriti morat će me pobijediti - rekao je Hrgović o budućim protivnicima.

Hoće li mu biti teško naći protivnika?

- Nekim imenima se nije isplativo boriti sa mnom, vidjet ćemo. Trebam samo nastaviti pobjeđivati i brzo ću dobiti priliku - rekao je Hrgović.

Iduća borba bi mogla biti 7. prosinca.

- Ja to nisam spominjao, nisam htio, ali to je izjavio Eddie Hearn, a on je ozbiljan čovjek.

Sljedeće godine su Olimpijske igre.

- Želim nastupiti tamo i osvojiti zlato za Hrvatsku, ali vidjet ćemo kakve će biti obaveze - rekao je Hrgović pa dodao:

- Jedini problem je bio s Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim boksačkim savezom. Moj trener koji me priprema za OI nikad nije ušao u sustav financiranja, a na taj način podcjenjuju mene, moj tim i moj rad.

Može li se taj odnos popraviti?

- Zasad je sve na obećanjima, zauzvrat što sam najtrofejniji hrvatski boksač protiv Mate Parlova - dodao je Hrgović.