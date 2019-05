Hamilton pobjednik Monte Carla, Max zbog kazne završio na 4. mjestu

Aktualni svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton pobjednik šeste utrke SP-a u formuli 1 za VN Monaka.

Mercedesov pilot je nakon velike borbe s Nizozemcem Maxom Verstappenom (Red Bull) bio najbrži u legendarnoj utrci na ulicama Monte Carla.

- Bila mi je to najteža utrka. Ne sjećam se kad sam se zadnji put vozio na istrošenim gumama. No, borio sam se u duhu Nikija Laude. On nam je mnogo značio, a danas sam htio ostati fokusiran i učiniti ga ponosnim. Nedostaje mi... - rekao je Leiws Hamilton.

Verstappen je nakon kazne od pet sekundi završio na četvrtom mjestu.

Drugi je bio Nijemac Sebastian Vettel u Ferrariju, dok je na trećem mjestu Mercedesov vozač Finac Valtteri Bottas.

Tijekom utrke na stazu je izašao sigurnosni automobil nakon što je Leclercu pukla guma. Krhotine su letjele stazom, a Ferrarijev vozač je zbog velikog oštećenja na podnici morao odustati.

Na petom mjestu je završio Francuz Pierre Gasly (Red Bull) koji je dobio dodatni bod za najbrži krug, a šesti je bio Španjolac Carlos Sainz u McLarenu. Na sedmom i osmom mjestu su završila dva Toro Rossa, redom Daniil Kvjat i Alexander Albon.

Bottas je, zapravo, bio žrtva Maxa Verstappena koji se tijekom izlaska iz boksa dodirnuo s Bottasovim bolidom, pri čemu je na Finčevom vozilu pukla guma.

Verstappen je za taj incident zaradio kaznu, koja ga je s drugog unazadila na četvrto mjesto. U završnici utrke Nizozemac je opasno prijetio Hamiltonu i u predzadnjem krugu imao bliski kontakt i s njegovim bolidom, ali je Britanac bio bolje sreće i obojica su bez poteškoća završili utrku.

Četvrtom pobjedom u ovoj sezoni Hamilton je povećao prednost u ukupnom redoslijedu. Britanac je vodeći sa 137 bodova, a Valtteri Bottas je drugi sa 120. Sebastian Vettel je na trećem mjestu s 82 boda, a četvrti Max Verstappen ima ih 78.

U redoslijedu momčadi Mercedes je prvi s 257 bodova, a drugi je Ferrari sa 139.

Vozači su prije utrke održali minutu šutnje za legendarnog trostrukog svjetskog prvaka Nikija Laudu koji je preminuo ovog tjedna, a njemu u čast svi su nosili crvene šilterice s njegovim imenom.

Sljedeća, sedma utrka u ovoj sezoni na rasporedu je 9. lipnja, a vozači će se za bodove boriti na stazi Gilles Villeneuve u Montrealu za Veliku nagradu Kanade.

